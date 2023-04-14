為國民黨征戰北市艱困選區立委？ 謝龍介回應了

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體專訪中透露，有考慮徵召2022年台南市長候選人謝龍介參選，他表示，對藍營而言較艱困的第二選區（士林、大同）有機會找謝龍介來選，「對方也還沒拒絕」，謝龍介仍是以16字回應，強調各種勸進聲音不斷，都是感謝，能被提到都是看得起他。

謝龍介表示，不論是區域立委，或是不分區席次，各種勸進聲浪不斷，感謝各位對他的提攜，能被提到，都是看得起他。從政以來，他本著為民喉舌、為民請命的精神，在這江湖中打滾，凡事總不脫那16字「團結一致，無私無我，黨有需要，赴湯蹈火」。

謝龍介說，2024這場選舉，他的角色仍未定，而要完成政黨輪替，需要的是大家共同努力，一起承擔！而他，絕對會在最有價值、最有意義的戰場上，全力以赴。