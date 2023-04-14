AIT處長孫曉雅攜夫遊林家花園 侯友宜留言了
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨在AIT臉書分享近日帶丈夫走訪台灣北部景點，其中也在板橋林家花園合影留念。新北市長侯友宜稍早也在貼文底下留言表示，歡迎孫處長和先生來到新北、歡迎常來走走，感受新北文化之美。
孫曉雅在該篇貼文表示，近期丈夫來到台灣，她推薦很多台灣山珍海味，除了精緻餐飲外，也有在地美食，丈夫還喝了創意調酒及名聞遐邇的台灣茶，更去了最愛的鼎泰豐三次，「他下次來台灣的時候，還有什麼好吃的我們可以試試呢？」
侯友宜今沒有公開行程，不過稍早出沒在臉書上，他留言表示，「歡迎孫處長和先生來到新北，林家花園古色古香，不只是珍貴歷史資產，更充滿文藝氣息！新北市還有很多好山好水好祕境，歡迎常來走走感受新北文化之美。」
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