新北美術館園區明開放 免費聽彭佳慧、白安75分鐘狂唱13首

造價約21億元的新北市美術館，占地約2.5公頃，建物主體工程預計8月完工，周邊戶外園區明天即將開放，活動將於明下午開始，並由知名歌手白安、彭佳慧等人現場演唱動人曲目，其中安排白安演唱25分鐘4首歌曲、彭佳慧安排50分鐘演唱9首歌曲，為開園活動展開序幕。

新北市美術館周邊環境整備工作階段性完成，於明起開放第一期戶外園區及部分空間，除規劃常態性展覽及推廣活動外，並辦理開園系列主題活動認識這座新的藝文休憩園區。園區開放接連3週末舉辦遇見新美、草原曼波、太陽餐桌主題活動，集結音樂、派對、野餐、市集與共創共食等內容。

開園活動明天下午1點半開始，由知名歌手白安率先登場演唱包括「不夠特別的我不要」、「剛好」、「麥田捕手」、「是什麼讓我遇見這樣的你」，4首曲目共計25分鐘。之後並安排B.T.O.D、夏沐、梁舒涵等團體表演。

明下午2點40分則由知名歌手彭佳慧上台演唱包括「Conga」、「I wanna dance with somebody」、「大齡女子」、「太難唱了」、「情歌手」、「玫瑰花香」、「心愛的再會啦」、「夢醒時分」、「舊夢」，9首歌曲50分鐘演出包括國、英、台、客家4種語言，表現彭佳慧演唱堅強實力。