新北智慧車格再增 板橋、汐止、新店7路段增366格

新北市交通局在33所學校260格家長接送停車格位、另191格裝卸貨格位導入路邊停車智慧化管理，讓家長安心接送及貨運司機更容易找到車位；另外新店、板橋、汐止區等7條路段共366格停車格，也完成全路段停車智慧化管理，提升停車周轉率。目前全新北智慧車格共817格，約占2.6%。

新北交通局長鍾鳴時表示，去年4月1日起在新北托嬰（幼）機構的家長接送停車格位建置智慧停車設備，收費時段實施無紙化收費，家長接送時段則依接送需求設定免費停車時間，讓家長可以安心下車，親自到校園接送孩子，不用擔心車輛被拖吊，但逾時停車將違規資料提供警察局舉發，每個路段可停車時間不同，平均約6至15分鐘不等，以落實停車資源公平共享。

新北交通局停車營運科長許芫綺表示，裝卸貨車格部分也導入停車智慧化，利用車牌偵測功能實施無紙化收費，搭配累進費率計費，平均每個裝卸貨車格每天至少能有6輛車，有效提高周轉率；以新店區中正路整條路段為例，實施前週轉率為4.48，實施後提升為5.99，另單就裝卸貨車格，周轉率由3.79提升至9.65。

另外，板橋區文化路2段182巷、新店區中正路、建國路，以及新莊區福樂街、自立街、自由街和汐止區新台五路1段等7條路段，也已建置智慧停車設備。許芫綺表示，均採無紙化收費服務，提供24小時空位資訊，民眾可利用路邊停車即時空位查詢服務找到車位，目前全新北智慧車格共817格，約占2.6%。