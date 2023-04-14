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新北電競爭霸戰開賽 總獎金高達15萬元

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市政府創立電競基地，藉由辦理電競活動及賽事，帶動產業資源串聯。圖／新北市經發局提供
新北市政府創立電競基地，藉由辦理電競活動及賽事，帶動產業資源串聯。圖／新北市經發局提供

新北市經發局將舉辦「2023新北電競爭霸戰」，以熱門遊戲《傳說對決》和《聯盟戰棋》作為賽事項目，總獎金高達15萬元，年滿15歲以上挑戰者可報名參賽。總決賽將於5月6、7日新北電競基地登場，職業電競戰隊「Deep Cross Gaming」也將作為本次活動大使現身，與新北市年輕人一起追逐電競夢想。

經發局長何怡明表示，電競已被國際視為體育賽事項目之一，新北市推動電競產業發展創立第一個電競基地，藉由辦理電競活動及賽事，帶動產業資源串聯，今年度與職業電競戰隊「Deep Cross Gaming」合作吸引更多年輕族群關注市府電競活動，推動新北電競基地品牌持續向上發展。

15萬獎金分為傳說對決賽事冠軍6萬元、亞軍3萬元、季軍2萬元。聯盟戰棋賽事冠軍2萬5千元、亞軍1萬元、季軍5千元。經發局提醒，「新北電競爭霸戰」已開放報名，並於5月6、7日在電競基地舉辦線下總決賽，當天除了DCG職業電競選手現身支持，基地合作夥伴之一「宏碁」也將在比賽會場規劃虛擬運動區，進駐虛擬賽車、虛擬自行車等超炫體感設備，現場還有VR虛擬實境以及體感遊戲等為期2週體驗。

新北電競基地粉絲團網址：https://www.facebook.com/ntpcesportsbase

經發局將推出「2023新北電競爭霸戰」，以熱門遊戲《傳說對決》和《聯盟戰棋》作為賽事項目，總獎金高達15萬元。圖／新北市經發局提供
經發局將推出「2023新北電競爭霸戰」，以熱門遊戲《傳說對決》和《聯盟戰棋》作為賽事項目，總獎金高達15萬元。圖／新北市經發局提供

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