回街頭向市民報告 台灣基進議員李宗霖問政這事最有感
台灣基進台南市議員李宗霖信守對選民的承諾，台南市議會第二次臨時會結束，，站上街頭向市民報告這次在議會的提案以及質詢表現，李宗霖表示，他就職百日以來，平均每天接到超過一件選民服務，已完成了百多件陳情，卻總是在想，如何幫助更多人？而經歷兩次臨時會最大的感想就是，透過完善的政策以及制度可以造福更多人。
李宗霖提到2024年台灣燈會將在台南舉辦，市府提追加逾5億元預算，他特別要求市府，務必運用這筆預算增進台南交通、觀光的基本設施，並且為地方留下資產。如此，透過議會內的質詢可以幫助的不只個人，更能夠造福全台南市的市民。
李宗霖說，經過了幾個月的熟悉以及第一次臨時會的洗禮，對於市政以及議會運作已經更加的熟練。這次會期短短的10天，總計有40件提案以及連署提案，以及數次質詢，宣示要做「最專業、最認真」的市議員，讓市民知道他絕對是「全力以赴」在為大家的市政打拚，並且透過議會表現來達成服務最大化的目標。
李宗霖說，接下來他也會繼續「全力以赴」的為大家打拚，因為要讓市民重拾對政治的熱情以及信任。而重點就是以身作則，以最努力的形象服務，讓市民相信政治改革是可行的，才能夠增加政治效能感。隨著政治效能感的提高，增加公民社會的量能，相信未來台南市會變得更美好。
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