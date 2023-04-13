台北淪詐騙提款天堂？蔣萬安這樣說

北市議會今召開定期會議，無黨籍議員曾獻瑩質詢指出，台北去年詐騙案件超過4千件，金額高達8.25億元，如今更成詐騙車手提款天堂而非台南，喊話蔣市府讓台北成為最難被騙的城市，蔣萬安表示，一定會把防詐騙放到市政的重中之重。

曾獻瑩指出，去年全國詐騙案件數超過2萬5000件，財損超過60億元，雙雙創下歷史新高，北市詐騙金額更破8億元，其中大安文山區遭詐件數最多，這也顯示為何他一就職議員，就接到許多民眾陳情，甚至有人退休金被騙光，罹患憂鬱症。

他表示，北市去年查獲集團性詐欺案326件，捕獲嫌犯達3144人，打詐集團績效六都第一，但是台南市資料指出其是「最不會被騙的城市」，反觀台北還有許多要努力。