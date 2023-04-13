區公所攜手在地企業 淡水交通即時路況直播啟用

為了讓淡水居民及用路人能夠即時了解淡水道路狀況，淡水區公所委託紅樹林有線電視一起合作運用高畫質攝影機，以四分割子母畫面同時呈現淡水重要道路即時路況，不僅是讓淡水居民出門時能夠立即掌握即時的道路資訊，進而選擇使用替代道路或是其他交通工具，還可以在假日時提供遊客即時了解淡水的交通狀況。

大家來到淡水第一件事情就是想知道現在有沒有塞車，進出通勤是淡水居民每天都得面對的課題，大家都擔心會塞車或是路況不順，因此淡水區公所與在地企業紅樹林有線電視合作建置了全天候的即時路況影像，並且在今天區務會議上啟用，公所也頒發感謝狀，肯定在地企業所提供的服務。

淡水區長巫宗仁表示，紅樹林有線電視在地方提供許多服務，與各學校也有網路監視器的合作，雖然新北市政府各局處在淡水許多地方也有針對不同目的設置監看系統，但淡水觀光人口非常多，因此這次透過網路與監視器系統，將高畫質的即時路況第一時間直播給民眾。

目前即時路況直播點包括了，淡水區民權路與民族路口有2個方向往淡水與台北，另外往台北方向的有，中正東路二段與八勢路口，也就是捷運紅樹林站前，以及淡金路一段與水源街二段，採四分割子母畫面同時呈現淡水重要道路即時路況，讓淡水居民出門時能夠立即掌握道路資訊避免塞車，而這些在紅樹林新聞youtube頻道都有24小時直播，而有線電視則會在03公用頻道於上下班尖峰時刻直播。