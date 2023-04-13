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基隆長安里路面十多年未刨舖 謝國樑：危險路段分年改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
長安里路面十多年未刨舖，謝國樑：危險路段分年改善。圖／基隆市政府提供
長安里路面十多年未刨舖，謝國樑：危險路段分年改善。圖／基隆市政府提供

基隆市政府民政處今天里鄰長座談會進行七堵區場次，長安里多位鄰長反映，里內多處巷道路面不平很久了，盼重新鋪設。市長謝國樑說，危險路段先分年改善，鋪設路面。

市府今天下午邀請七堵區長安、堵南、八德及百福共四里的鄰長座談，鄰長分別提出百福火車站天橋雨遮改善、客運路線跨縣市延駛並增加班次、福六街公園用地盼徵收、行道樹根隆起影響通行等事項，謝國樑都請相關單位協助處理後續。

今天會議長安里多位鄰長異口同聲反映，里內261巷、286巷等多處巷道路面多坑洞，十幾年未重新鋪設，希望道路能夠刨鋪改善，謝國樑獲悉後即指示工務處會同區公所進行會勘，先針對危險路段，撥款分年改善路面鋪設。

針對鄰長反映改善百福火車站人行天橋雨遮，謝國樑指示七堵區長邀集工務處、台鐵七堵站辦理現勘，希望在不影響動線下，加強雨遮設計。

另有鄰長說，期望新北市公車能從汐止摩天鎮延駛進入七堵並增加班次，謝國樑表示，他擇日將拜訪新北市長侯友宜，將請交通處系統性彙整客運路線，研商延駛互跨縣市的可行性。

長安里路面十多年未刨舖，謝國樑：危險路段分年改善。圖／基隆市政府提供
長安里路面十多年未刨舖，謝國樑：危險路段分年改善。圖／基隆市政府提供
長安里路面十多年未刨舖，謝國樑：危險路段分年改善。圖／基隆市政府提供
長安里路面十多年未刨舖，謝國樑：危險路段分年改善。圖／基隆市政府提供

謝國樑 火車站

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