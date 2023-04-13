汐止水返腳講堂開學 咖啡班先體驗沖咖啡

為了讓汐止區民能夠多元學習，汐止區公所再度開辦水返腳講堂，包括手沖咖啡、手工皂、精油經絡按摩等五大類課程，一開放報名，立刻秒殺，今(13)日開學典禮，在汐止區公所二樓的藝文走廊舉行，包括新北市議員廖先翔、白珮茹服務處、以及多位里長都出席參加，而講堂的第一堂課是咖啡課，不少學員體驗第一次手沖咖啡。

汐止區長吳秀慈表示，去年水返腳講堂非常受民眾歡迎，所以，今年持續開課，希望能夠結合生活上用到的東西，像是咖啡、精油還有運動等等，也持別結合了汐止的圖書館，它是終身教育的一個場域，還有運動中心，把生活上的知識，用做中學的方式來呈現，也讓民眾在快樂中學習、終身學習。

新北市議員廖先翔指出，任何的課程都是內化到民眾的生活當中，讓民眾學習到的東西，都是以後自己在未來人生都可以受用無窮，認為這些都是可以升化汐止當地文化的底蘊，也樂見水返腳講堂順利開課，將來規模越來越大，開更多汐止人喜歡的課程。

開幕式後宣告開課，第一堂是咖啡班，邀請的是實踐大學咖啡老師唐芯來教學員手沖咖啡，老師示範講解後，就由學員們實際操作，其中拱北里的里長蘇聰賢這一天也來當學員，學的好認真，這也是他人生中沖的第一杯手沖咖啡，似乎還不錯，請老師品嚐後都說好。

實踐大學咖啡老師唐芯說，這次來上新北市汐止區公所辦的咖啡課程，教學員手沖咖啡的技巧，品嚐不同咖啡的風味，讓你家就是自己的咖啡館，運用簡易的杯測法，找出自己喜歡的咖啡風味。