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平溪菁彩藝桐藝文展 結合女性創作有獨到情感

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
「2023菁彩藝桐藝文展」今年結合女性藝術家老師作品共同聯展，項目囊括禪繞畫、書法、綠植、茶席、攝影，展現屬於女性藝術家獨到的創作情感。 圖／觀天下有線電視提供
「2023菁彩藝桐藝文展」今年結合女性藝術家老師作品共同聯展，項目囊括禪繞畫、書法、綠植、茶席、攝影，展現屬於女性藝術家獨到的創作情感。 圖／觀天下有線電視提供

菁桐社區「2023菁彩藝桐藝文展」今(13)日在菁桐煤礦生活館開展，作品除了社區長者、東南科大、菁桐國小小朋友作品外，並邀請了女性藝術家老師作品共同聯展，項目囊括禪繞畫、書法、綠植、茶席、攝影，展現屬於女性藝術家獨到的創作情感；另結合勞動部地方旅遊方案及社會局婦女大學辦理礦城導覽及療癒植栽等系列活動。

菁桐社區發展協會總幹事程凱生說，女性藝術創作者需兼顧家務、照顧子女，在創作過程更為艱辛，上個月是婦女節、下個月又是母親節，菁彩藝桐藝文展，除了表彰女性藝術家的創作成就，亦希望透過女性視角推動兩性平權觀念，並鼓勵偏鄉超高齡女性化的菁桐中高齡女性勇於創作，也能透過藝術文創為地方創造經濟力。

新北婦女大學平溪分校講師也是園藝治療師賴季君表示，綠植手作可以療癒身心，讓人了解人類與植物之關係。帶來內心的平靜，身體的和諧與健康，婦大園藝治療課程，可以增進心理、生理、智能與社交的潛能，同時啟發地方創生契機。

禪繞畫程淑快老師鼓勵在地長者學習禪繞畫，用簡單的線條，無需美術背景，沒有對錯，誰都能畫。它能靜心舒壓、療癒身心，也可以激發創意，增加自信心與成就感。程老師會禪繞畫是因為小孩長大，閒暇時間多了，自已喜歡旅遊，但發現自已年紀長了，腿力不如前，為了填補空暇時間，在無意間習得禪繞畫，沒想到簡單的線條，一畫就畫上癮了，並考取老師證照，教學及作品都能為自已創造經濟收入，讓中高齡生活更有趣。

志浩慈善基金會副執行長吳雪蓮表示，基金會有幸常年支持地方公益事務，鼓勵才藝班學員終生學習，並將所學落實偏鄉服務，擔任平溪地方社區師資，亦有作品共同展出。

平溪 藝術家 新北

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