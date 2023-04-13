快訊

今晚我想來點「猛獁象肉丸」！澳洲推出史前培植肉

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

紅樹林擴張影響生態及防洪 兩用挖土機今年再進場皆伐

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北高灘處表示，適度的皆伐對生態平衡及防洪安全是必要的作為。圖／新北高灘處提供
新北高灘處表示，適度的皆伐對生態平衡及防洪安全是必要的作為。圖／新北高灘處提供

植物紅樹林在生態系中扮演重要角色，但過多反而造成生態浩劫，新北高灘處去年首度以水陸兩用挖土機清除關渡橋上游一帶2公頃紅樹林，今年4月6日至7月6日再持續，預計伐除關渡橋下游一帶，工程未來還將延伸至淡水竹圍一帶，盼維護生態、鞏固防洪。

近年淡水河紅樹林大幅擴張，使得河道糙度增加，降低水流速度，造成灘地陸化，導致河道縮減及水位提高，增加洪災風險，泥灘地陸化形成棲地單一化現象。生態人士還說，此情況也讓潮間帶生物失衡，雁鴨科、鷸鴴科等鳥類物種棲息空間逐漸消失，族群數量減少。

高灘處表示，去年採水陸兩用挖土機，減短河道施工期間並降低影響周遭社區及河濱公園遊憩空間，今年再針對左岸之王社區至美聯社龍米二店後方、寶茂萊茵社區至二聯石材廠後方紅樹林，伐除面積為2.1公頃，時程從4月6日至7月6日，改善當地生態及鞏固防洪安全。

高灘處隊長李俊儒補充，最早從前年試辦，於八里區車容坊加油站至寶茂萊茵社區段及關渡橋下游處，採簡化工法以驚擾生態最小之人力方式，伐除1.05公頃面積之紅樹林。

去年採水陸兩用挖土機，減短河道施工期間，並降低影響周遭社區及河濱公園遊憩空間，皆伐觀音坑溪口至獅子頭釣魚台段（九揚萊茵堡社區後方），伐除面積為2公頃。

今年度仍以水陸兩用挖土機施作，預計伐除左岸之王社區至美聯社龍米二店後方、寶茂萊茵社區至二聯石材廠後方紅樹林，伐除面積為2.1公頃，預計施作時程為4月6日至7月6日，盼恢復裸灘地環境。

李俊儒表示，施工期間多次與荒野保護協會、野鳥協會等NGO團體會勘，並與當地八里米倉國小合作，製作施工軟性告示牌，讓市民了解適度皆伐，對生態平衡及防洪安全是必要的作為。

李俊儒提醒，施工雖然都在河濱，不影響汽機車輛通行，但河濱單車道可能將遭受影響，已經做交通管制，民眾騎單車或者通行還是要多注意。另外，也預計工程除目前八里，明年也要再延伸至淡水竹圍地區一帶。

4月6日前淡水河八里一側過茂的紅樹林情況，恐衝擊生態及防洪。圖／新北高灘處提供
4月6日前淡水河八里一側過茂的紅樹林情況，恐衝擊生態及防洪。圖／新北高灘處提供
新北高灘處今年預計伐除2.1公頃紅樹林，讓生態平衡。圖／新北高灘處提供
新北高灘處今年預計伐除2.1公頃紅樹林，讓生態平衡。圖／新北高灘處提供
水陸兩用挖土機日前已經進場施工，皆伐過多的紅樹林。圖／新北高灘處提供
水陸兩用挖土機日前已經進場施工，皆伐過多的紅樹林。圖／新北高灘處提供
新北高灘處今年皆伐八里非保護區紅樹林範圍。圖／新北高灘處提供
新北高灘處今年皆伐八里非保護區紅樹林範圍。圖／新北高灘處提供

紅樹林 淡水河 八里

延伸閱讀

假名人投資詐騙案件激增 竹市邀里長伯當反詐先鋒

太陽能起飛？能源公司砸1.2億買內湖豪宅 創社區新高

瑞芳國中嶄新操場啟用 師生、社區使用更安全

鹽埕國小畢業生挑戰小鐵人 騎6公里跑800公尺游50公尺

相關新聞

北巿區公所淪輔選機器？陳怡君爆：供活動行程給立委參選人

明年2024立委選舉，各選區競爭激烈，不過台北市各區公所被爆嚴重行政不中立，除了將台北市各行政區里長行程提供給議員、議員...

蔣萬安首次施政報告 王世堅送螺絲起子盼拴緊螺絲

台北市議會開議二天，市長蔣萬安首度施政報告，不過在開始前，民進黨團先要求程序發言，王世堅表示，因為蔣萬安的偏聽，成就了一...

下馬威！綠黨團杯葛蔣萬安報告 轟當選靠阿公、無感市長

台北市長蔣萬安今天首度赴議會施政報告，民進黨團今天開議也以「權宜問題」杯葛蔣萬安上台，黨團總召簡舒培與民進黨議員一起拿出...

侯友宜突襲賣鳳梨笑喊看不起新北 黃偉哲：遺憾帶太少來

今天上午台南市長黃偉哲為促銷台南鳳梨，專程到新北市板橋農會前親自促銷，原未排此行程的新北市長侯友宜，則是突然出現在會場。...

紅樹林擴張影響生態及防洪 兩用挖土機今年再進場皆伐

植物紅樹林在生態系中扮演重要角色，但過多反而造成生態浩劫，新北高灘處去年首度以水陸兩用挖土機清除關渡橋上游一帶2公頃紅樹...

蔣萬安當市長與家世背景無關？苗博雅：此地無銀三百兩

北市議會開議第2天，市長蔣萬安首度施政報告，社民籍苗博雅要求程序發言指出，苗博雅認為，蔣萬安今天坐在這裡與其傲人家世背景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦