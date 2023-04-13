紅樹林擴張影響生態及防洪 兩用挖土機今年再進場皆伐

植物紅樹林在生態系中扮演重要角色，但過多反而造成生態浩劫，新北高灘處去年首度以水陸兩用挖土機清除關渡橋上游一帶2公頃紅樹林，今年4月6日至7月6日再持續，預計伐除關渡橋下游一帶，工程未來還將延伸至淡水竹圍一帶，盼維護生態、鞏固防洪。

近年淡水河紅樹林大幅擴張，使得河道糙度增加，降低水流速度，造成灘地陸化，導致河道縮減及水位提高，增加洪災風險，泥灘地陸化形成棲地單一化現象。生態人士還說，此情況也讓潮間帶生物失衡，雁鴨科、鷸鴴科等鳥類物種棲息空間逐漸消失，族群數量減少。

高灘處表示，去年採水陸兩用挖土機，減短河道施工期間並降低影響周遭社區及河濱公園遊憩空間，今年再針對左岸之王社區至美聯社龍米二店後方、寶茂萊茵社區至二聯石材廠後方紅樹林，伐除面積為2.1公頃，時程從4月6日至7月6日，改善當地生態及鞏固防洪安全。

高灘處隊長李俊儒補充，最早從前年試辦，於八里區車容坊加油站至寶茂萊茵社區段及關渡橋下游處，採簡化工法以驚擾生態最小之人力方式，伐除1.05公頃面積之紅樹林。

去年採水陸兩用挖土機，減短河道施工期間，並降低影響周遭社區及河濱公園遊憩空間，皆伐觀音坑溪口至獅子頭釣魚台段（九揚萊茵堡社區後方），伐除面積為2公頃。

今年度仍以水陸兩用挖土機施作，預計伐除左岸之王社區至美聯社龍米二店後方、寶茂萊茵社區至二聯石材廠後方紅樹林，伐除面積為2.1公頃，預計施作時程為4月6日至7月6日，盼恢復裸灘地環境。

李俊儒表示，施工期間多次與荒野保護協會、野鳥協會等NGO團體會勘，並與當地八里米倉國小合作，製作施工軟性告示牌，讓市民了解適度皆伐，對生態平衡及防洪安全是必要的作為。