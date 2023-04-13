北巿區公所淪輔選機器？陳怡君爆：供活動行程給立委參選人

明年2024立委選舉，各選區競爭激烈，不過台北市各區公所被爆嚴重行政不中立，除了將台北市各行政區里長行程提供給議員、議員辦公室外，區公所公務群組內，竟還遭發現有多位立委、立委參選人在裡面，藉此獲取資料讓候選人跑行程，明顯違反行政中立，民進黨議員批評，台北市的區公所變成「蔣公所」，公務員不該淪為政黨輔選機器。

陳怡君今在北市議會程序發言說，台北市政府改朝換代後，區公所赫然成為「蔣公所」輔選的工具，蔣市府有上自市長層級的「府會共識營」黨國不分、下至區公所的各行政區，其LINE公務群組私相授受提供行程給立委及立委參選人，這些都是在為特定政黨、特定人士服務，公然違法幫特定立委蒐集行程，「蔣公所」輔選機器明顯違反行政中立。

陳怡君說，台北市各行政區區公所群組沒有法源依據，為了便宜行事，組織LINE群組通知各議員辦公室各里行程，以利議員知悉各里長辦公室活動，這也是在選舉過程中重要的行程。但區公所卻行政不中立，私相授受加入各立委及立委參選人辦公室，提供活動資訊，名目張膽輔選。

陳怡君拿出區公所會議紀錄，她指出，區公所的工作報告中，有一項就是關於列管「里辦公室、里民活動場所不得張貼竟選廣告」事項，她質疑民政局不準里辦張貼競選廣告，卻可以提供立委及參選人行程資訊，「這難道不雙標嗎？」

陳怡君說，「公務人員行政中立法」當中寫得清清楚楚，公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇，亦不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派紛爭，呼籲蔣市府應行政中立，區公所不該淪為「蔣公所」隻手遮天成為輔選機器。