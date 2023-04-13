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蔣萬安當市長與家世背景無關？苗博雅：此地無銀三百兩

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北巿議員苗博雅今天在巿議會程序發言時批評巿長蔣萬安今天坐在這裡與其傲人家世背景毫無關係，是「這是此地無銀三百兩。」圖／截取自YouTube「台北市議會」直播影像
台北巿議員苗博雅今天在巿議會程序發言時批評巿長蔣萬安今天坐在這裡與其傲人家世背景毫無關係，是「這是此地無銀三百兩。」圖／截取自YouTube「台北市議會」直播影像

北市議會開議第2天，市長蔣萬安首度施政報告，社民籍苗博雅要求程序發言指出，苗博雅認為，蔣萬安今天坐在這裡與其傲人家世背景毫無關係，直呼是「這是此地無銀三百兩。」

苗博雅指出，議事廳上需不需要談個人家世問題，如果出身背景像多數人單純，父母名字講出來也沒人知道，就沒什麼好討論，至於蔣市長如今成就跟家庭背景毫無關係，不需要討論，是否是太過矯情？

苗博雅舉例國民黨北市議員徐巧芯，徐說可惜她爸爸不是蔣孝嚴，在國民黨沒家世、沒背景也無人撐腰，再怎麼努力都沒用，這就是一個公知的事實。

苗博雅認為，護航蔣市長今天坐在這裡，跟他傲人家世背景，一個家庭有2個總統毫無關係，希望不要再提到過去2位蔣總統這些可受公評之事，也不能在議事廳上指出來，直言「這是此地無銀三百兩。」更指出，蔣萬安歷練與資歷，在歷任民選台北市長中最為薄弱。

另外，苗博雅提到，蔣萬安上任一百多天，台北市少了一件非常重要的事，就是市長室的會議紀錄，前市長柯文哲8年公開會議記錄給議員問政，蔣市長卻再也不讓議員知道，希望不分黨派議員一起要求，市長室會議紀錄應予以公開，不能留下蔣不如柯的印象。

社民黨北市議員苗博雅認為，蔣萬安今天坐在這裡與其傲人家世背景毫無關係，直呼「這是此地無銀三百兩。」記者林佳彣／攝影
社民黨北市議員苗博雅認為，蔣萬安今天坐在這裡與其傲人家世背景毫無關係，直呼「這是此地無銀三百兩。」記者林佳彣／攝影

苗博雅 議員 蔣萬安

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