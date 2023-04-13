蔣萬安當市長與家世背景無關？苗博雅：此地無銀三百兩

北市議會開議第2天，市長蔣萬安首度施政報告，社民籍苗博雅要求程序發言指出，苗博雅認為，蔣萬安今天坐在這裡與其傲人家世背景毫無關係，直呼是「這是此地無銀三百兩。」

苗博雅指出，議事廳上需不需要談個人家世問題，如果出身背景像多數人單純，父母名字講出來也沒人知道，就沒什麼好討論，至於蔣市長如今成就跟家庭背景毫無關係，不需要討論，是否是太過矯情？

苗博雅舉例國民黨北市議員徐巧芯，徐說可惜她爸爸不是蔣孝嚴，在國民黨沒家世、沒背景也無人撐腰，再怎麼努力都沒用，這就是一個公知的事實。

苗博雅認為，護航蔣市長今天坐在這裡，跟他傲人家世背景，一個家庭有2個總統毫無關係，希望不要再提到過去2位蔣總統這些可受公評之事，也不能在議事廳上指出來，直言「這是此地無銀三百兩。」更指出，蔣萬安歷練與資歷，在歷任民選台北市長中最為薄弱。