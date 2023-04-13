蔣萬安首次施政報告遭綠黨團杯葛 逾1小時無法上台

台北市長蔣萬安今天首度赴議會施政報告，民進黨團今天開議也以「權宜問題」發言，杯葛蔣萬安上台，黨團總召簡舒培與民進黨議員一起拿出「當選靠阿公、市政不用功」，「蔣萬安無感市長、市政吊車尾」字牌，送給蔣萬安。國民黨團則送上蠻牛、老虎牙子等提神飲料給蔣萬安打氣。權宜發言逾1小時以上，蔣萬安無法上台做施政報告。

針對民進黨批蔣萬安「當選靠阿公、市政不用功」，國民黨也護航、反擊，吳世正說，果然預料到民進黨會對蔣萬安打「祖先牌、祖宗牌」，早就預料到，但這樣對民主制度、對選民是汙辱、是誤導，這一定要澄清，不要讓外界覺得，明明是選民投票選出的市長，表示選民認同蔣萬安理念，所以不要這樣子，這時代已經不是傳統封建時代了，民進黨利用蔣家，也利用得夠久了吧。

民進黨議員劉耀仁則說，蔣萬安突襲民進黨，議會已經要開議，才來拜會黨團，但當天開議當天，黨團都在開會，「哪有時間招待你」，竟然用偷襲方式，當天才要拜會黨團，而且是去民眾黨、國民黨團後，「順便」來民進黨團 ，用這心態對待第一大反對黨，未來會好過嗎？不要蔣團隊不要搞小動作、不要自作聰明。

另外，有議員批評蔣萬安的施政報告，有70%延續柯文哲，國民黨議員秦慧珠指出，市政本來就是延續，今年預算是 延續柯文哲市府，當然要按項目執行，「可能很多新進議員不知道吧」。

秦慧珠說，至於蔣萬安拜訪民進黨團是先拜訪國民黨再「順便」拜訪民進黨？但蔣萬安是12點拜訪國民黨、民眾黨團，民進黨是排在12點45分，怎麼會是順便？蔣萬安是誠心誠意去拜訪，不要曲解蔣萬安苦心，她要替蔣萬安澄清。