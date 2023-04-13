別當蔣總機！蔣萬安施政報告 白黨團送黃珊珊白皮書惡補

台北市長蔣萬安今天首度赴議會施政報告，民眾黨團四位議員今天聯手送給市長蔣萬安北市前副市長黃珊珊選舉時的96頁政策白皮書，黨團總召黃瀞瑩說，這本黃珊珊的政策白皮書給蔣萬安當惡補市政的參考書，「請蔣市長好好努力，不要當蔣總機。」

民眾黨議員陳宥丞表示，蔣萬安昨天說會平常心面對施政報告，不過對民進黨團來說，「我們非常上緊發條、非常用心，但對於市長的漫不經心，非常焦慮。」

陳宥丞提到，蔣上任過去的一百天，蔣萬安市政少了很多說明、財政大撒幣，開會也只有找同溫層，甚至過去蔣選舉時也只有提出薄薄一張政策白皮書，所以他們要送黃珊珊96頁的市政白皮書，「要蔣萬安收心，不要漫不經心，不要讓市政敬陪末座。」

黃瀞瑩也表示，政治必須落實生活每一天，是民眾黨的政治理念與價值，提醒蔣萬安不要忽視新興政黨崛起的原因，也不要小看人民推動藍綠高牆的動力，更不要過度相信亮點政治，不要以為大撒幣就是政策。