智駕巴士第二期上路 預計11月開放民眾試乘

新北市智駕巴士從4月6日開始在淡水執行第二期測試，時間至6月2日，將封閉新市六路、崁頂二路周邊道路，實際上路模擬各種情境，車輛也增至2台、時速增為35公里、站點增至5站，若一切順利，將於11月開放通車。民代擔憂，智駕巴士第二期測試空間仍屬單純，未來若要開進市區，將會面臨很大的挑戰。

新北市交通局與交通部合作，積極推廣智駕巴士，第二期測試經費約1億元，中央出資7500萬、地方自籌2500萬。第二期將從1輛巴士增加至2輛巴士，日前已在台南實驗場經過測試，6日開始在淡海新市鎮道路測試。

智駕巴士第一期測試只有單車、雙點來回，總計載客人數達1萬5462人次、行駛里程6768公里、準點率達96.5%。民眾反應認為站點太少、車速太慢。

交通局表示，第二期測試將改為雙車共同出發，環繞海輕軌崁頂站、美麗新廣場站、海洋都心站、崁頂6鄰站及淡海輕軌淡海新市鎮站共5站接駁載客，總長度為2.8公里，智駕巴士時速也從15公里上升至35公里。

交通局指出，此次是全封閉測試，若順利，接下來會再改成半封閉式測試2個月，屆時將安排後導車，如有狀況隨時可以排除障礙，最後將再執行4個月不載客、不安排後導車的開放測試，預計11月正式開放民眾試乘。

民眾表示，第一階段搭乘時，速度真的太慢，這次改為35公里，確實有明顯增速，不過希望速度還是能再快一些，站點多一些，並移到市區測試，讓更多民眾都可以體驗。

鄭宇恩指出，交通局此次選的站點仍是交通相對單純的地方，如果要將智駕巴士放到淡水市區將會面臨許多挑戰，包括行人、路障、車輛鑽車等不會在圖資裡面的情況。

鄭宇恩認為，智駕巴士第二期的測試其實跟第一期差不了太多，若推動第三期，可能會在淡水市區碰上許多不確定性，將會成為很大的挑戰。

新北市議員陳偉杰指出，智駕巴士在第一期有敏感度問題，希望第二期測試能完全改善再讓民眾試乘，也請交通局關注智駕巴士能否適應淡海新市鎮的特殊性氣候，一定都要調整好，才能夠開放民眾試乘。