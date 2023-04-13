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議員質疑核發合法房屋慢「拖累都更」新北反批混為一談

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員黃淑君認為，屋齡久遠的老房多興建於都市計畫實施前，但市府一年僅認定70餘件合法房屋，導致都更動作緩慢。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君認為，屋齡久遠的老房多興建於都市計畫實施前，但市府一年僅認定70餘件合法房屋，導致都更動作緩慢。圖／黃淑君提供

據內政部統計，截至去年2月新北市有167萬2753戶，逾30年以上房屋達77.6萬棟。新北市議員黃淑君認為，屋齡久遠的老房多興建於都市計畫實施前，但市府一年僅認定70餘件合法房屋，導致都更動作緩慢。新北城鄉局則說，房屋符合安全不一定要都更，不應將合法房屋證明與都更混為一談。

黃淑君今表示，推動都市更新的主要目的，就是保障市民的人身與財產安全，不過市府喊出「都更三箭」，以容積做為獎勵，鼓勵用房屋健檢和結構安全性評估，換取更安全的住居空間，貌似嘉惠市民，但真的更新動土的案件少之又少。

黃淑君舉例，新北市充斥許多在都市計畫實施前就存在的老房，不僅外觀破舊、影響市容，屋齡甚至可達5、60年以上，住戶生命安全如同屋況一樣岌岌可危，但依循〈新北市政府核發合法房屋證明處理要點〉申請認定合法化的戶數，一年僅70餘件，且危老合法化物件，年年也不超過百件。

黃淑君說，市府應該積極協助合法房屋的認定，與海砂屋的修建與核准，要新北市長侯友宜「安居樂業」不只是一句文青式的選舉口號。

新北城鄉局則說，新北市部分建物在「建築法」與「都市計畫法」實施前，已經興建完成，而取得合法房屋證明並登記後，可買賣、繼承、貸款，辦都更、危老僅是其中一項選擇。合法房屋證明與都更並非必然條件，外界不應把合法房屋證明與都更混為一談。

城鄉局指出，市府推動多元都更政策，包括一般都更、防災都更、簡易都更以及整建維護等，2019年起截至今年4月，多元都更累計申請902件、核准682件，申請量為過去20年2.54倍、核准量為過去20年的4.51倍。

城鄉局說，面對需改善老舊社區，市府以大面積的公辦都更為推動主力，如推動永和大陳社區逾7公頃的更新、永和頂溪捷運站周邊、板橋浮洲都更、永和、土城、樹林等行政園區專案等。同時也制定危險建築一條龍政策，提供建物鑑定、技術輔導、拆除補助、強制停用及拆除等協助。

新北工務局也說，對於領有建物登記的老舊房屋，市府簡化申辦程序，只需檢具建物登記，無須會勘即快速核發證明，最快一日可以核發。而新北市認定合法房屋平均每年認定約80件，目前累計已達1800餘件。

都更 都市計畫

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