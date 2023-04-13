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侯友宜、黃偉哲合體 板橋農會前共推台南鳳梨

聯合報／ 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
台南市政府及山上區農會今上午至新北板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，新北市長侯友宜（左）也一同推廣。圖／新北農業局提供
台南市政府及山上區農會今上午至新北板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，新北市長侯友宜（左）也一同推廣。圖／新北農業局提供

台南市政府及山上區農會今上午至新北板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，台南市長黃偉哲到場推廣，新北市長侯友宜也共同推廣來自台南的好滋味。

農業局指出，每年4月至5月為台南市山上區鳳梨產季，南市府及山上農會這次特別為新北市民帶來台農16號甜蜜蜜鳳梨及台農17號金鑽鳳梨。

台南市長黃偉哲表示，台南鳳梨目前正對時，不論鮮果或加工都好吃，適合體驗「甜蜜蜜」的幸福滋味；山上區農會總幹事許弘霖表示，感謝新北各區農會踴躍訂購山上鳳梨，相挺在地鳳梨農，也感謝板橋區農會提供場地辦理展售活動，讓北部地區消費者都能品嘗到當季鮮甜美味。

新北市長侯友宜表示，新北推動「農業健康市/式」的理念，積極媒合新北與外縣市農會，利用農會超市、社區小舖、線上商城、團購活動以及希望廣場、果菜市場等通路，協助全台銷售農特產品，加深產地與消費地連結。

侯友宜還說，新北今年已協助全台銷售超過2900噸鳳梨，未來也將持續利用多元通路以及強大消費力推動各項農特產品銷售，歡迎台南所有農會帶好的農產品到新北展售，搭配台南市政府積極推廣農產、觀光，共同建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

新北農業局補充，台農16號甜蜜蜜鳳梨特色為果肉顏色較白、果肉細緻、香甜多汁，高甜度中帶些微酸與蜜香，並且富含鉀、維生素A、維生素B1及維生素B6等營養素。

台農17號金鑽鳳梨色澤金黃、甜酸比優良，鳳梨香氣濃郁，富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質，兩種都是兼具美味與營養的水果聖品。

今日至展售會山上區農會攤位購買鳳梨即可享優惠價，無法參與展售會的市民也能於產季期間以電話訂購。

台南市政府及山上區農會今上午至新北板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，新北市長侯友宜（左二）也一同推廣。圖／新北農業局提供
台南市政府及山上區農會今上午至新北板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，新北市長侯友宜（左二）也一同推廣。圖／新北農業局提供
台南市政府及山上區農會今上午至新北板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，台南市長黃偉哲、新北市長侯友宜都共同推廣。圖／新北農業局提供
台南市政府及山上區農會今上午至新北板橋區農會超市前廣場舉辦「2023鳳梨暨農特產品展售促銷記者會」，台南市長黃偉哲、新北市長侯友宜都共同推廣。圖／新北農業局提供

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