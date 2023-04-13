新北統整春季13大亮點活動 邀民眾從4月玩到6月

新北市今天公布春季新北13大亮點活動，新北市觀旅局表示，隨著天氣逐漸溫暖、疫情也慢慢解禁，正最適合放慢步調，和家人朋友們來一趟浪漫且文藝氣息的旅遊，邀請民眾來到新北，從4月玩到6月，享受春日的美好時光。

本次亮點活動包括「碧潭水舞」展演，於3月31日起至5月28日，今年以雷射作為畫筆、和美山壁作為畫布，在山上勾勒出各種圖案，讓和美山山舞與新店溪水舞互動起舞，提供嶄新的視覺饗宴，帶給民眾國際水準的山水舞光影秀。

觀旅局表示，此次首度推出新北最大探險活動「探旅新北-定向越野」，從5月至9月每個月一場的定向越野從林口一路帶至瑞芳、新店、鶯歌、八里等地，以運動結合觀光，讓民眾就不同以往的方式認識在地文化，共同探索新北之美。

新北市美術館則在4月15日開園，由文化局舉辦「KICK OFF ! 新北市美術館開園」及系列活動，推出豐富多元的展演活動，包含演出、市集、野餐及公共藝術等，邀請大家一起成為新美館的新朋友。

除各式活動外，每年4及5月是全台桐花紛飛的季節，客家局「2023新北客家桐花季」將於4月15日登場，今年桐花季與各區公所合作，於土城、三峽、三芝、瑞芳、石碇、深坑及鶯歌等區辦理7條路線桐花小旅行。

由萬里區公所舉辦的「2023萬里區花季旅遊」，8000多坪的園區栽植上萬朵繽紛繡球花，超壯觀鮮豔花海將從春天一路美至夏季，喜歡拍照打卡的民眾千萬別錯過。