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新北聯合婚禮又來了 免費抽冰箱、65吋電視

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市今舉辦聯合婚禮記者會，今年主題為中西式經典風華，邀請新人穿著中西式婚紗禮服，打造一場浪漫經典的婚禮。記者張睿廷／攝影
新北市今舉辦聯合婚禮記者會，今年主題為中西式經典風華，邀請新人穿著中西式婚紗禮服，打造一場浪漫經典的婚禮。記者張睿廷／攝影

新北民政局今日舉辦2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」記者會，聯合婚禮將於6月18日在市府一樓大廳盛大登場，今年主題為中西式經典風華，邀請新人穿著中西式婚紗禮服，打造一場浪漫經典的婚禮。新人除可獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中Apple Watch、冰箱、洗衣機及電視等家電。

副市長劉和然表示，聯合婚禮是新北市非常具有代表性的活動，每年都吸引許多新人報名參加，不只主題浪漫，也多樣創新，每每為新人們締造特別又難忘的回憶，升格至今已邁入第14場。

劉和然提到，新北市也提供完善的生育補助及公托、公幼等各項婚育政策，為新人打造快樂生養的友善環境。

民政局長柯慶忠表示，今年聯合婚禮將首度於市府一樓大廳舉行，邀請100對新人穿著中西婚紗禮服，攜手共度浪漫幸福人生。活動當天，新人以J'code真愛密碼純銀手環作為專屬2人的定情信物，共同完成儀式，象徵祝福新人在2023兔年環繞幸福，甜蜜滿滿。

民政局提到，參加的新人都可獲得10大紀念好禮，除了「新北傳奇祝孕金鏟子」外，還包括J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券、小家電3選1、富里特色米禮盒、桂花梅酒-冷變對杯禮盒、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書等。

民政局補充，婚禮當天也將抽出Apple Watch及多項成家好禮，包括冰箱、65吋液晶電視、洗衣機等家電計有50個獎項，中獎率高達5成，鼓勵新人快樂幸福成家。聯合婚禮即日起至4月20日止採線上方式報名，為期8天，限量100對，設籍或就業於新北市的未婚男女皆可報名，如超過限額將進行公開抽籤。

參加新人除可獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中APPLE WATCH、冰箱、洗衣機及電視等家電。記者張睿廷／攝影
參加新人除可獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中APPLE WATCH、冰箱、洗衣機及電視等家電。記者張睿廷／攝影

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