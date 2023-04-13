新北聯合婚禮又來了 免費抽冰箱、65吋電視

新北民政局今日舉辦2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」記者會，聯合婚禮將於6月18日在市府一樓大廳盛大登場，今年主題為中西式經典風華，邀請新人穿著中西式婚紗禮服，打造一場浪漫經典的婚禮。新人除可獲得J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券等10項好禮，還有機會抽中Apple Watch、冰箱、洗衣機及電視等家電。

副市長劉和然表示，聯合婚禮是新北市非常具有代表性的活動，每年都吸引許多新人報名參加，不只主題浪漫，也多樣創新，每每為新人們締造特別又難忘的回憶，升格至今已邁入第14場。

劉和然提到，新北市也提供完善的生育補助及公托、公幼等各項婚育政策，為新人打造快樂生養的友善環境。

民政局長柯慶忠表示，今年聯合婚禮將首度於市府一樓大廳舉行，邀請100對新人穿著中西婚紗禮服，攜手共度浪漫幸福人生。活動當天，新人以J'code真愛密碼純銀手環作為專屬2人的定情信物，共同完成儀式，象徵祝福新人在2023兔年環繞幸福，甜蜜滿滿。

民政局提到，參加的新人都可獲得10大紀念好禮，除了「新北傳奇祝孕金鏟子」外，還包括J'code真愛密碼純銀手環、飯店住宿券、小家電3選1、富里特色米禮盒、桂花梅酒-冷變對杯禮盒、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書等。