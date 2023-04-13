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國台圖「山」特展 一睹日治時期山地探險歷史記憶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「山─館藏台灣學研究書展」展出「台灣山岳寫真集」。圖／國台圖提供
「山─館藏台灣學研究書展」展出「台灣山岳寫真集」。圖／國台圖提供

國立台灣圖書館台灣學研究中心「山─館藏台灣學研究書展」昨開幕，展出一系列經典古籍，除幫助民眾了解台灣山岳歷史及當時人與山的關係，還有許多有趣小知識，特展即起至10月1日，接下來還會有「海」接棒。

國台圖表示，台灣擁有豐富的山岳景觀，為讓更多民眾看見蘊藏在台灣山林的故事與美好，今年特別以「山」為主題辦理書展及台灣學系列講座，展示典藏的山岳類史料地圖。

國台圖指出，這次首度展出珍藏超過百年「生蕃地探檢談」，該書為日本陸軍中尉長野義虎於1896年進入台灣山地探險，探查鄒族二十七個部落，考察森林狀況與各種資源所撰成的第一手紀錄，是探究台灣山地的珍貴讀本，繼而開啟台灣山地探險及人類學者對台灣原住民的關注。

國台圖館長曹翠英表示，這次藉由展覽開架與台灣山林舊籍圖書，同時在爬梳資料中發現日治時期女性勇於挑戰山岳，開創女力新視野，而現今大家懷抱著對山的敬畏，踏上古道穿梭歷史時空展開與山林及人文對話，同時結合館藏及數位化資源，加深民眾對台灣山岳理解。

曹翠英提到，這次展覽也有不少重要歷史，如1896年日本官員在台灣測出高度超越富士山的新高山為何？1900年代林野調查與探險日增，除林礦資源，開始興築阿里山及太平山森林鐵道等，還在當時社會上掀起登山熱潮，登山會紛紛成立，這些都與今日山岳旅遊息息相關。

國台圖補充，為配合特展，國台圖「台灣學通訊」特別規畫第130、131期主題為「探險與調查」及「山林開發與登山活動」；山特展即起至10月1日，接下來也請期待「海─館藏台灣學研究書展」，將接棒登場。

「山─館藏台灣學研究書展」這次首度展出珍藏超過百年「生蕃地探檢談」。圖／國台圖提供
「山─館藏台灣學研究書展」這次首度展出珍藏超過百年「生蕃地探檢談」。圖／國台圖提供
教育部青年發展署長陳雪玉（左）及教育部資訊及科技教育司長李政軒（右）觀看首度展出的百年史料長野義虎「生蕃地探檢談」。圖／圖台圖提供
教育部青年發展署長陳雪玉（左）及教育部資訊及科技教育司長李政軒（右）觀看首度展出的百年史料長野義虎「生蕃地探檢談」。圖／圖台圖提供
東南科大、教育部青發署、國台圖、教育部資科教育司、天鈺環境永續基金會等代表（左起）共同揭開「山─館藏台灣學研究書展」序幕。圖／圖台圖提供
東南科大、教育部青發署、國台圖、教育部資科教育司、天鈺環境永續基金會等代表（左起）共同揭開「山─館藏台灣學研究書展」序幕。圖／圖台圖提供

日本 國立台灣圖書館 考察

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