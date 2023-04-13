國台圖「山」特展 一睹日治時期山地探險歷史記憶

國立台灣圖書館台灣學研究中心「山─館藏台灣學研究書展」昨開幕，展出一系列經典古籍，除幫助民眾了解台灣山岳歷史及當時人與山的關係，還有許多有趣小知識，特展即起至10月1日，接下來還會有「海」接棒。

國台圖表示，台灣擁有豐富的山岳景觀，為讓更多民眾看見蘊藏在台灣山林的故事與美好，今年特別以「山」為主題辦理書展及台灣學系列講座，展示典藏的山岳類史料地圖。

國台圖指出，這次首度展出珍藏超過百年「生蕃地探檢談」，該書為日本陸軍中尉長野義虎於1896年進入台灣山地探險，探查鄒族二十七個部落，考察森林狀況與各種資源所撰成的第一手紀錄，是探究台灣山地的珍貴讀本，繼而開啟台灣山地探險及人類學者對台灣原住民的關注。

國台圖館長曹翠英表示，這次藉由展覽開架與台灣山林舊籍圖書，同時在爬梳資料中發現日治時期女性勇於挑戰山岳，開創女力新視野，而現今大家懷抱著對山的敬畏，踏上古道穿梭歷史時空展開與山林及人文對話，同時結合館藏及數位化資源，加深民眾對台灣山岳理解。

曹翠英提到，這次展覽也有不少重要歷史，如1896年日本官員在台灣測出高度超越富士山的新高山為何？1900年代林野調查與探險日增，除林礦資源，開始興築阿里山及太平山森林鐵道等，還在當時社會上掀起登山熱潮，登山會紛紛成立，這些都與今日山岳旅遊息息相關。