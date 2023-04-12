圍棋、象棋社等休閒活動場館業 新北改列特定行業

新北市政府表示，警方陸續破獲不肖業者假借棋牌社名目經營賭博等，為防堵以合法登記掩護非法行為，原屬圍棋社或象棋社等「休閒活動場館業」即起改列特定行業，進行源頭管制。

新北市經發局發布新聞稿表示，休閒會館為現今社會緊張忙碌生活提供放鬆的場所，但部分不肖業者在辦妥公司或商業登記後，實際從事經營賭博等不法行為，衍生公安及治安問題。

經發局長何怡明表示，新北市政府於今天公告，針對經濟部營業項目代碼表歸屬「休閒活動場館業」者，列為「新北市特定行業登記審查作業要點」特定行業，登記申請時將加強實質審查，進行跨局處會審及相關現場勘查作業，從源頭管制，杜絕不肖業者進駐違法的風險。

何怡明向中央社表示，新北特定行業包含舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業，現在只是新增休閒活動場館業。

她表示，「休閒活動場館業」列為特定行業，並非禁止從事象棋、圍棋這類的行業別，只是新設立登記或變更營業登記項目時，市府就會進行實質審查。如公司名稱上有出現為圍棋、象棋等文字，原則上不會禁止，先前已設立者也不需要改名。

她強調，依經濟部函釋，考量從事麻將及撲克牌等營利行為，易涉及觸犯刑法賭博罪等規定，不得為預查登記，且不得申請經營。因此，如果商業登記申請人預查知商業名稱含「棋牌社」、「麻將」等易讓民眾混淆名稱，則不准其使用此名稱。