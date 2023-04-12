快訊

房貸族驚現「死亡交叉」！小資族面臨生存挑戰

圍棋、象棋社等休閒活動場館業 新北改列特定行業

中央社／ 新北12日電

新北市政府表示，警方陸續破獲不肖業者假借棋牌社名目經營賭博等，為防堵以合法登記掩護非法行為，原屬圍棋社或象棋社等「休閒活動場館業」即起改列特定行業，進行源頭管制。

新北市經發局發布新聞稿表示，休閒會館為現今社會緊張忙碌生活提供放鬆的場所，但部分不肖業者在辦妥公司或商業登記後，實際從事經營賭博等不法行為，衍生公安及治安問題。

經發局長何怡明表示，新北市政府於今天公告，針對經濟部營業項目代碼表歸屬「休閒活動場館業」者，列為「新北市特定行業登記審查作業要點」特定行業，登記申請時將加強實質審查，進行跨局處會審及相關現場勘查作業，從源頭管制，杜絕不肖業者進駐違法的風險。

何怡明向中央社表示，新北特定行業包含舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業，現在只是新增休閒活動場館業。

她表示，「休閒活動場館業」列為特定行業，並非禁止從事象棋、圍棋這類的行業別，只是新設立登記或變更營業登記項目時，市府就會進行實質審查。如公司名稱上有出現為圍棋、象棋等文字，原則上不會禁止，先前已設立者也不需要改名。

她強調，依經濟部函釋，考量從事麻將及撲克牌等營利行為，易涉及觸犯刑法賭博罪等規定，不得為預查登記，且不得申請經營。因此，如果商業登記申請人預查知商業名稱含「棋牌社」、「麻將」等易讓民眾混淆名稱，則不准其使用此名稱。

賭博 圍棋

延伸閱讀

新北當前「唯一內戰選區」 國民黨今敲定民調執行時間和方式

無良毒販用藥控制少年當小蜜蜂 警破毒窟抓一日喪命散 4人羈押收容

新北國小、幼兒園教甄本土語最多加6分 老師怨認證難考

新北推「老屋換居」僅5戶 城鄉局：申請人會因習慣情感猶豫

相關新聞

北市聯合婚禮限80對額滿為止 抽獎總價超過25萬元

北市今年首場聯合婚禮即日起開放報名，婚禮訂於112年6月3日於南港展覽館2館辦理。民政局表示，這場婚禮是市長蔣萬安上任後...

北台灣最大果園 淡水桑葚盛產新鮮採果季開跑

春夏季節不僅是春暖花開更是採果的好時機，來新北市淡水可以採到結實累累的桑葚果實，一顆顆飽滿深紅色的桑葚果，在陽光底下就像是紅寶石一樣耀眼，淡水北投里的這一座桑葚園從四月初開始，就開放民眾入園採果，而這一座種植超過十多年的桑葚園也成為淡水季節限定的採果聖地...

義剪做健康操 汐止北山里老人共餐好歡樂

汐止北山里老人共餐已經好幾年，每個月固定一次共餐，讓老人家多多走出來動一動，而這個月今(12)日還特地安排美髮師為老人家義剪，讓長輩有新髮型開心吃飯...

Youbike2.0不夠用 汐止五堵火車站要增設

汐止的五堵火車站，平時好多人騎youbike轉搭火車，也有不少會直接騎基隆河步道到台北市，不過，最近一直有人反應youbike2.0不夠用，所以新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要將現有的youbike1.0部分改為2.0，讓民眾租還更方便...

蔣萬安首次施政報告若遭杯葛？藍黨團：該護航會護航

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，民進黨議會黨團今天中午召開黨團會議，對於蔣萬安首次施政...

北市推「自己發電自己用」 首處示範點清潔隊設創儲能系統

北市環保局響應2050淨零排放，力推分散式發電進入北市機關學校、社區商辦，近期從公部門做起，首處選在清潔隊信義苗圃停車場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦