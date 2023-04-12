北市聯合婚禮限80對額滿為止 抽獎總價超過25萬元

北市今年首場聯合婚禮即日起開放報名，婚禮訂於112年6月3日於南港展覽館2館辦理。民政局表示，這場婚禮是市長蔣萬安上任後主持的第1場聯合婚禮，北市府已準備好為新人們規畫溫馨浪漫的聯合婚禮，並送出家電、廚具、飯店住宿及婚戒等精選好禮。

民政局指出，首先報名成功且入選的新人，即贈送首席婚戒品牌ALUXE亞立詩門市優惠，婚禮前的新人講習會，再贈送現金折價券；講習會當天前5名報到的新人可獲得床墊超市乳膠枕，另外再抽出20組新人，可獲得質感糕點品牌山木島雙層禮盒以及北歐森林系餅乾品牌Koti Koti的餅乾禮盒；西服品牌ISUIT也提供訂製西服1套，讓新人可以在婚禮當天穿上量身打造的完美西裝。

另外，婚禮當天出席的每對新人，可獲得歌林kolin實用家電2組、北投五星級飯店大地酒店一年內平日住宿房型免費升等外，再額外贈送價值1200元紅酒1瓶；還有「喜餅界的香奈兒」之稱的Bloom花神喜餅禮盒、ALUXE亞立詩旅行珠寶盒，以及客製化紀念結婚證書。

民政局指出，婚禮還準備抽獎好禮，獎項包含雅登廚飾歐化廚具晶漾系列一套、大地酒店丹鳳套房一泊二食住宿券、日系品牌和苑三井花園飯店台北忠孝的小型套房雙人含早住宿招待券、歌林kolin 65型androidtv 4K聯網液晶顯示器以及nichée h.榭榭珠寶純銀耳環鑽飾等，獎品總價超過25萬元。

民政局表示，聯合婚禮也與嶼台北市婚紗攝影商業同業公會及台北市中山北路婚紗商圈發展協會合作，由精選婚紗攝影與西服品牌，提供新人特定款式的優惠租借方案。北市12區戶政事務所皆設置結婚專區，不用外拍，就能輕鬆選擇自己喜歡的風格，拍下美美的結婚照。

聯合婚禮報名時間自即日起至4月17日下午5時止，採線上報名，共計受理80對準新人參加，額滿即截止報名，只要在台北市設籍或就學、就業的準新人皆可參加，符合報名資格者可至台北市聯合婚禮網站報名（網址：https://umarry.gov.taipei/）。相關訊息都在台北市聯合婚禮專屬網站上公布，或可電洽民政局人口政策科，電話：1999(外縣市；02-27208889)轉1906洽詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康