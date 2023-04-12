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北台灣最大果園 淡水桑葚盛產新鮮採果季開跑

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水北投里有北部碩果僅存的一座桑葚農園，四月初開始就開放民眾入園採果，民眾可以來體驗採果的樂趣。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水北投里有北部碩果僅存的一座桑葚農園，四月初開始就開放民眾入園採果，民眾可以來體驗採果的樂趣。 圖／紅樹林有線電視提供

春夏季節不僅是春暖花開更是採果的好時機，現在來到新北市淡水，更可以採到結實累累的桑葚果實，一顆顆飽滿深紅色的桑葚果，在陽光底下就像是紅寶石一樣耀眼，淡水北投里的這一座桑葚園從四月初開始，就開放民眾入園採果，而這一座種植超過十多年的桑葚園也成為淡水季節限定的採果聖地。

果園農場主人阿輝說，以台灣來說種植桑葚大多都以中南部較多，而他們則是北部碩果僅存的一座桑葚農園，主要農場佔地有1千5百多坪將近五百棵桑葚，而農場主人也說很多人採果都一手提籃，一手採果，其實這是錯的方式，應該將提籃放到地上，用雙手採果，而且大多熟美的果實都在枝葉底下。

農場主人說，桑葚是中南部產區屬於大宗，雖然北部可以買到但都是冷凍運送，做果汁果醬還可以，但有些人要做酵素，或桑葚酒都一定要用新鮮果實，加上這一片農園也是北部少見的大面積桑葚園，因此農場主人才會堅持做下去，而農園除了採果之外，也有幫消費者做好的桑葚濃縮果汁，手工桑葚蜜餞，還有果醬。農場主人也說最近開放採果，由於農園屬於開放式，因為常常會消費者拿了提籃採完後，人就離開，不知是忘了來結帳還是刻意，光是這樣就少了23個提籃與果實，因此現在果園也採用入場收費制度。也希望讓更多人知道淡水還有一片桑葚果園，在每年四月可以來體驗採果的樂趣。

淡水

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