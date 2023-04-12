義剪做健康操 汐止北山里老人共餐好歡樂

汐止北山里老人共餐已經好幾年，每個月固定一次共餐，讓老人家多多走出來動一動，而這個月今(12)日還特地安排美髮師為老人家義剪，讓長輩有新髮型開心吃飯。

一早在北山市民活動中心外面已經擺好桌子、椅子，而美髮師則是拿著剪刀梳子專心的為長輩們理髮，每個月固定舉辦老人共餐的北山里，這個月立委賴品妤志工團帶著設計師，在吃飯前先為老人家免費剪頭髮。

北山里長林徵熊表示，今天北山里主要辦理老人共餐還有義剪，因為，老人家真的需要多多走出來走動，身體會更好，未來老人共餐會繼續辦，也會搭配像是免費義剪、聯合衛生所、國泰醫院辦理乳癌篩檢、還有大腸癌篩檢等等，活動會持續辦理。

汐止區長吳秀慈指出，今天很開心來參加北山里的老人共餐，這個活動很有意義，先是義剪再來共餐，雖然，活動中心空間不是很大，但是志工們都很用心的親自烹煮拿手好菜給長輩們吃，讓長輩都吃的很開心。