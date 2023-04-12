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Youbike2.0不夠用 汐止五堵火車站要增設

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止五堵火車站要將現有的youbike1.0其中一部分改為2.0，讓民眾租還更方便。 圖／觀天下有線電視提供
汐止五堵火車站要將現有的youbike1.0其中一部分改為2.0，讓民眾租還更方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的五堵火車站，平時好多人騎youbike轉搭火車，也有不少會直接騎基隆河步道到台北市，不過，最近一直有人反應youbike2.0不夠用，所以新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要將現有的youbike1.0其中一部分改為2.0，讓民眾租還更方便。

汐止區長安里長楊清風說，五堵火車站在鄉長路一段的youbike租借站，原本的youbike1.0總共28柱56台，再加上2.0總共65台，但是，隨著自行車台鐵廊道通了之後，尤其假日的時候，youbike都供不應求。

新北市議員廖先翔表示，五堵火車站目前的配置是2.0只有9台，1.0的有56台，因為這裡是火車站，有很多人會從其他地方騎youbike2.0的民眾來到車站，在2.0只能放9台車的情況下，明顯不夠停放，就要等調度站的人來調整後才能停放，所以，今天請交通局加速將五堵火車站，也包括汐止及汐科火車站的youbike2.0的數量能夠增加。

廖先翔指出，這個點預計會增加24台youbike2.0，再加上原有的9台，共有33台2.0的柱位，讓騎2.0來這裡的民眾，確保有空間可以還車，如果天氣好的話，預計月底前可以完工。

火車站 汐止 YouBike 2.0 自行車 台鐵

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