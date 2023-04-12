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藍北市立委黨內初選 市議員郭昭巖宣布參選尬鍾小平

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員郭昭巖，宣布參加國民黨北市立委黨內初選。圖／取自郭昭巖臉書
國民黨台北市議員郭昭巖，宣布參加國民黨北市立委黨內初選。圖／取自郭昭巖臉書

國民黨北市立委黨內初選正進行中，列為第三階段初選的立委第五選區(萬華、中正)，除了市議員鍾小平已宣布參選外，台北市議員郭昭巖今天也宣布參選，喊出「前進國會、服務巖續」。

郭昭巖說，她從小在萬華中正出生長大，期許自己為萬華中正的繁華再現盡心力。她向選民報告，參選的第一個初心，源於疫情期間指揮中心一句「破口」，點醒著一般社會是如何看待萬華，不願看著萬華區和中正區的發展持續停滯，有責任更有義務守護從小到大生長的地方。

郭昭巖表示，參選的第二個初心，源於擔任議員職務13年的累積深知問題所在，必須透過國會修法和更多中央資源投入。因不少選民服務和地方發展，都面臨著法規障礙和中央資源投入的挑戰，這需要有瞭解在地需求的立委做更好的關心與爭取，包括都市更新發展、經濟發展、教育改革和勞工權益，環保與能源永續等議題。

參選的第三個初心，源於對政治現實和環境改變的期盼，執政黨下的臺灣七年過去，看到的不是經濟成長，人民真實的生活裡的七缺八漲，連過去是普遍價廉的雞蛋，現在都面臨長期供應不足的窘境，政府高唱高端疫苗的防疫力，但採購的真相竟要封存30年，而有為的政府，最起碼要保障民生物資無匱，國人的健康平安和兩岸和平及國家的永續發展。

郭昭巖表示，她願意承擔責任、前進國會、延續服務並且將對家鄉的熱情化為更大的動力。將一步一腳印向各領域菁英請益，並傾聽地方需求，以提出相關政見規畫，請大家為她加油，讓真正的在地視角能在立法院展現。

國民黨 鍾小平

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