6000怎麼花？ 台中「購」節電最高省1萬 優惠到5月底

行政院普發6000元陸續入帳，民眾怎麼花最划算？台中市政府舉辦「台中購節電 從家出發」抽獎活動，即日起至5月31日止，只要於台中店家購買具「節電標章」及「能源效率1級」的節能商品或節電產品，完成線上登錄，有機會抽到總價值超過10萬元的好禮。

經發局指出，還可搭配商家多項優惠方案，包括燦坤3C號召多家品牌業者祭出折6000元專區、大潤發聯合各大廠牌最高可省1萬元等，民眾可趁機除舊布新拿好康。

經發局長張峯源說，經濟部今年起陸續提供住宅、工商業節能補助及輔導措施，為鼓勵消費者優先選購節能產品，即日起至5月31日止，只要在台中市店家購買具「節電標章」及「能源效率1級」的節能商品或節電產品，不限金額、不限台數，完成線上登錄( https://reurl.cc/WqmnYk ) 發票或收據，就有機會獲iphone 14、空氣清淨機、電子鍋等，還有眾多企業加碼專屬優惠。

經發局邀集超過150家台中市大賣場及商家(https://reurl.cc/b7WQOd)參與，民眾在特約商店消費節能商品並參加抽獎，可額外加碼多1次抽獎機會外，各特約商店祭出促銷優惠。

促銷優惠包括燦坤3C號召多家品牌業者祭出「加倍兔回饋方案」，不僅推出現折6000元專區，還有銀行刷卡回饋。

全國電子至5月14日止，推出「共享揪happy週週抽免單」活動，每周抽最高6萬免單；大潤發聯合各大廠牌最高可省1萬元，刷聯名卡獨享最高發幣10倍送；愛買推出抗通膨專屬優惠活動；家樂福與7大業者推出現金回饋或好禮多選一優惠。

此外，行政院普發現金6千元陸續入帳，民眾怎麼花最划算？張局長指出，至台中市購買節能電器，不僅有好禮可以抽，經濟部另針對能效1級冷氣、冰箱，每台補助3000元，另財政部退還減徵貨物稅，最高退稅可達2000元，合計最高可獲得5000元節能補貼。

呼籲民眾把握機會除舊佈新，汰換老舊耗能家電，既可響應節能又省荷包，快趁活動加碼抽一波，活動只到5月31日為止。