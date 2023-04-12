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蔣萬安首次施政報告若遭杯葛？藍黨團：該護航會護航

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，中午拜訪國民黨北市議會黨團。記者楊正海／攝影
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，中午拜訪國民黨北市議會黨團。記者楊正海／攝影

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，民進黨議會黨團今天中午召開黨團會議，對於蔣萬安首次施政報告，民進黨團會不會杯葛蔣上台？黨團總召簡舒培表示，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨角色。」國民黨團書記長王欣儀說，身為執政黨團，該護航的一定會護航。

簡舒培說，明天將針對蔣萬安市長上任以來，這一陣子包含市政吊車尾的狀況，還有蔣萬安無心市政，然後甚至有一點市政自high，不願意、也沒有良善的溝通，連里長想跟市長見面，都無法找到，沒辦法跟市長溝通這件事，會在議事廳，跟市長反應大家的意見，一定會做個盡忠職守的在野黨的角色。

王欣儀表示，蔣萬安首次市長施政報告，對國民黨團而言，該理性監督或者反應民情民意，議員們還是會扮演好民代的角色。身為執政黨，在野黨如果有要進行杯葛或是進行程序發言，只要在一個理性且適當的範圍內表達態度，黨團方面都會予以尊重。

王欣儀說，畢竟國民黨也曾是在野黨，只要不是太超過，例如做意識形態、人身攻擊，或是一些不恰當的舉動，身為執政黨團，該護航的一定會護航，也會捍衛蔣萬安的立場。

蔣萬安 王欣儀 國民黨 簡舒培

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