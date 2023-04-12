北市推「自己發電自己用」 首處示範點清潔隊設創儲能系統

北市環保局響應2050淨零排放，力推分散式發電進入北市機關學校、社區商辦，近期從公部門做起，首處選在清潔隊信義苗圃停車場作為示範點，裝設太陽能板與儲能等設備，達供電自給自足。環保局表示，不只可減少日常依賴市電，也能作為緊急用電之用，盼結合創能、儲能、節能三合一設計，由公而私推動綠色創能與儲能做法。

信義苗圃停車場有多個露天貨櫃屋，其中一處為隊員休憩空間，3月底在該此設置太陽能光電儲能控制系統，包含太陽能光電、儲能裝置及能源控制系統1組。發電裝置共6片335W太陽能板，每日約可發電3度電，而儲能裝置最大可儲存3度電，能減少日常對市電的依賴，也能當作緊急用電使用。

環保局指出，該裝置可供應隊員休憩空間的照明設備、分離式冷氣機、飲水機及冰箱等用電需求，秋、冬季未開冷氣期間，也可減少其餘電器設備的市電使用量。該系統會匯出並統計每月發電數據，作為後續推廣分散示發電政策的參考。