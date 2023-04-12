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北市推「自己發電自己用」 首處示範點清潔隊設創儲能系統

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市清潔隊信義苗圃停車場裝設太陽能光電。圖／台北市環保局提供
北市清潔隊信義苗圃停車場裝設太陽能光電。圖／台北市環保局提供

北市環保局響應2050淨零排放，力推分散式發電進入北市機關學校、社區商辦，近期從公部門做起，首處選在清潔隊信義苗圃停車場作為示範點，裝設太陽能板與儲能等設備，達供電自給自足。環保局表示，不只可減少日常依賴市電，也能作為緊急用電之用，盼結合創能、儲能、節能三合一設計，由公而私推動綠色創能與儲能做法。

信義苗圃停車場有多個露天貨櫃屋，其中一處為隊員休憩空間，3月底在該此設置太陽能光電儲能控制系統，包含太陽能光電、儲能裝置及能源控制系統1組。發電裝置共6片335W太陽能板，每日約可發電3度電，而儲能裝置最大可儲存3度電，能減少日常對市電的依賴，也能當作緊急用電使用。

環保局指出，該裝置可供應隊員休憩空間的照明設備、分離式冷氣機、飲水機及冰箱等用電需求，秋、冬季未開冷氣期間，也可減少其餘電器設備的市電使用量。該系統會匯出並統計每月發電數據，作為後續推廣分散示發電政策的參考。

北市溫室氣體排放量75.88%來自住商部門，又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，1度電排放0.5公斤二氧化碳，年用電量平均約159.86億度。環保局說，要達2050年淨零排放目標，除了節能，還需仰賴發展綠色創能、儲能，透過推廣到社區、住家、商辦落實分散式發電，達到供電自給自足才有機會。

台北市環保局清潔隊首度裝設太陽能發電、儲能系統，此為控制系統顯示面板。圖／台北市環保局提供
台北市環保局清潔隊首度裝設太陽能發電、儲能系統，此為控制系統顯示面板。圖／台北市環保局提供
太陽能儲能控制系統，每日最大可儲存3度電。圖／台北市環保局提供
太陽能儲能控制系統，每日最大可儲存3度電。圖／台北市環保局提供

北市 停車場

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