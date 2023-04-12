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重回執政 蔣萬安訪國民黨北市議會黨團結果是這樣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，中午拜訪民眾黨北市議會黨團。記者楊正海／攝影
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，中午拜訪民眾黨北市議會黨團。記者楊正海／攝影

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，中午先後拜訪民眾黨國民黨議會黨團。

國民黨成北市執政黨，黨團書記長秦慧珠也給蔣萬安送上溫暖，雖然首度面對質詢是考驗，也請蔣萬安放心，問政會理性和平；將接任黨書記長的王欣儀也說，若反對黨有什麼過度的杯葛動作，黨籍議員也會隨時應變。

蔣萬安在拜訪民眾黨團時，針對蔣萬安在周日先與國民黨舉辦共識營，不能認同，市議員陳宥丞說，議員監督一定合情合理，雖然民眾黨算是小黨，希望市府能公平對待，包括發言機會、政策討論，市長也應該有誠意，不是看新聞才知道是先跟國民黨團舉辦共識營。

蔣萬安說，共識營是國民黨先來邀請，如果民眾黨也願意，可以安排，書面資料也會先補上；議員林珍羽說，重要政策，應該讓所有黨團都知道，市府應該先想到，不是邀請才做這事。

蔣萬安拜訪國民黨團時，獲得熱烈歡迎，秦慧珠說，首次質詢是場考驗，但請市長放心，國民黨團是理性平和，市政規畫、政策、選服和市政監督，會面面俱到。

針對共識營沒有通知其他政黨，議長戴錫欽說，他要澄清一下，蔣萬安參加共識營，其他政黨有不同意見，但他們 搞錯了，這不是府會共識營，若是府會共識營，當然是包含各黨派，但周日那場是國民黨團邀請市府團隊，利用公餘時刻，大家來交換意見。

戴錫欽說，有人酸言酸語說國民黨自己嗨就好，是搞不清楚狀況，如果是整個議會來看，市府當然要一視同仁，但選在周日是國民黨團自己內部選在假日做意見交換，若民進黨、民眾黨、無黨籍議員，願意花時間和市府溝通 ，相信市長也會用同樣規格做同樣互動，所以大家不要誤會。

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，中午拜訪國民黨北市議會黨團。記者楊正海／攝影
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明、後兩天將首度赴議會施政報告，中午拜訪國民黨北市議會黨團。記者楊正海／攝影

國民黨 蔣萬安 民眾黨

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