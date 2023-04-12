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蔣萬安明首次施政報告 綠黨團：會做盡忠職守在野黨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安首度施政報告，民進黨團會不會杯葛上台？黨團總召簡舒培表示，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨角色。」記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安首度施政報告，民進黨團會不會杯葛上台？黨團總召簡舒培表示，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨角色。」記者林麗玉／攝影

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明後兩天將首度赴議會施政報告，民進黨議會黨團今天中午召開黨團會議，對於蔣萬安的施政報告，民進黨團會不會杯葛上台？黨團總召簡舒培表示，「我們一定會做一個盡忠職守的在野黨角色。」

議會今天開議，這也是新任市長蔣萬安首度上議會備詢台報告，簡舒培表示，明天黨團將針對蔣萬安上任以來，包括市政吊車尾、無心市政、有點市政自嗨、與議員沒有良善溝通，甚至里長想見面也找不到市長溝通等，會在議事廳跟市長反映大家的意見。

對於北市府新會期追加33億多元預算，簡舒培也表示，北市府秘書處傳達市長蔣萬安希望與民進黨團成員報告，今天的黨團會議也已經敲定，下周三時間，會由蔣萬安到黨團報告追加預算，他也希望市長蔣萬安要認真一點，開議前就應該率市府成員，跟所有議員成員報告，不要臨時抱佛腳，還要人家一定要接受。

外界關注，民進黨團是否會杯葛蔣萬安上台報告？簡舒培表示，一定會做一個盡忠職守的在野黨角色。

蔣萬安 簡舒培

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