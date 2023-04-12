蔣萬安稱被婉謝拜訪 簡舒培轟兩手策略：民進黨團非7-11
台北市議會今開議，市長蔣萬安明後兩天將首度施政報告，今中午蔣先拜會民眾黨團及國民黨團，獨缺拜會民進黨團，蔣萬安稱是因被婉謝。民進黨團總召簡舒培回應，先前就約好今晚7點餐敘，今早上10點半臨時說要到黨團拜會，是因太臨時才婉謝。並質疑蔣萬安兩手策略、在「黑」民進黨，民進黨團不是7-11，不是市長說要來就來，請尊重黨團。
甚至簡舒培也質疑，蔣萬安從去年12月25日就任到現在，都沒有到議員辦公室、或服務處拜會，但過去前市長馬英九、郝龍斌、到柯文哲，都會到辦公室拜會朝野議員，蔣萬安卻是開議才臨時抱佛腳，甚至一來就說一定要見面，這不是一個好的、市政應該認真做、用心做、用功做，跟議會溝通要有誠意，不應該兩面手法。
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