蔣萬安稱被婉謝拜訪 簡舒培轟兩手策略：民進黨團非7-11

臺北市萬華區最後一間回收場「光耀五金行」在今（2023）年2月15日遭勒令歇業，民間團體五角拌特別在3月4日舉辦「在回收場消失之後」現地展覽與系列講座，邀請與會者共同思考拾荒者在都市中的生存困境，以及環境政策與土地使用等兩難。

2023-04-12 09:57