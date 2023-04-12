快訊

MLB／大谷「腋下」如何？主審上前抓外部物質 發現真相笑出來

NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼搶下第7種子

她拿父母贊助「新房買在墓地旁」開不了口 爸暖回一句讓網友笑著流淚

議會開議首日未拜會綠黨團 蔣萬安：晚上會餐敘

中央社／ 台北12日電

台北市議會今天開議，市長蔣萬安中午將拜會國民黨及民眾黨團，他說，民進黨團因為是閉門會議而婉謝拜會，但市府會與各黨團保持暢通溝通管道，且今天晚上就會跟民進黨團餐敘。

宏利發建設有限公司今天捐贈台北市政府1輛小型復康巴士，蔣萬安出席典禮並在會前受訪。談到明天將首度進行施政報告並接受質詢的心情，蔣萬安笑著表示，「平常心」。

由於議會今天開議，蔣萬安中午將拜會國民黨及民眾黨團，但不拜會民進黨團。蔣萬安說明，各黨團都有安排去拜會，但民進黨以閉門會議為由婉謝，不過市府會跟各黨團保持暢通溝通管道。

媒體詢問，是否認為吃了閉門羹？蔣萬安指出，除了拜會，市府也有安排與各黨團餐敘，今天晚上就會與民進黨團餐敘。

此外，敦化國小合唱團遭民進黨議員簡舒培、陳賢蔚指成為中共春晚統戰工具，蔣萬安表示，他已請教育局全面了解此案，並在一週內向他提出報告。

蔣萬安 民進黨 民眾黨

延伸閱讀

明將首度赴議會施政報告 蔣萬安：平常心

吃閉門羹？市長拜會缺綠黨團 蔣萬安：被婉謝 施政報告平常心

全台最高且不排富 蔣萬安再推「孕婦乘車金」最高8千元

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

相關新聞

吃閉門羹？市長拜會缺綠黨團 蔣萬安：被婉謝 施政報告平常心

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明天及後天將首度赴議會施政報告，不過今天中午蔣萬安僅拜會國民黨團及民眾黨團，獨缺拜會民...

萬華回收場遭勒令停業 遭忽視的拾荒者該何去何從？

臺北市萬華區最後一間回收場「光耀五金行」在今（2023）年2月15日遭勒令歇業，民間團體五角拌特別在3月4日舉辦「在回收場消失之後」現地展覽與系列講座，邀請與會者共同思考拾荒者在都市中的生存困境，以及環境政策與土地使用等兩難。

新北推「老屋換居」僅5戶 城鄉局：申請人會因習慣情感猶豫

新北市城鄉局從2021年7月起推動「老屋換居」政策，希望讓長輩藉由計畫入住社會住宅，並把老屋轉租給符合資格的青年與家庭。...

1.5億改建龜吼漁夫市集 停車場變中繼市場民憂吃海鮮塞到爆

每到假日總是吸引大批老饕狂嗑海鮮的北海岸龜吼漁港，民眾買了海鮮可到後方飲食區直接料理直接嘗鮮，每年來客數超過200萬人，...

美術館人行廊道與車輛交織 民怨：這算是什麼廊道

新北市美術館加緊趕工中，鶯歌火車站通往捷運三鶯線及美術館的廊道已施工完成，地磚美輪美奐，甚至還有彩虹雨遮美景，不過該廊道...

張麗善率隊出國考察 出訪歐洲水利建設、文化藝術取經

雲林縣長張麗善今天將率隊赴歐洲考察，取經水利建設與文化藝術，包括如何在極端氣候影響下，留住水資源，降低旱災，及吸收外國經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦