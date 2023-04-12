議會開議首日未拜會綠黨團 蔣萬安：晚上會餐敘

台北市議會今天開議，市長蔣萬安中午將拜會國民黨及民眾黨團，他說，民進黨團因為是閉門會議而婉謝拜會，但市府會與各黨團保持暢通溝通管道，且今天晚上就會跟民進黨團餐敘。

宏利發建設有限公司今天捐贈台北市政府1輛小型復康巴士，蔣萬安出席典禮並在會前受訪。談到明天將首度進行施政報告並接受質詢的心情，蔣萬安笑著表示，「平常心」。

由於議會今天開議，蔣萬安中午將拜會國民黨及民眾黨團，但不拜會民進黨團。蔣萬安說明，各黨團都有安排去拜會，但民進黨以閉門會議為由婉謝，不過市府會跟各黨團保持暢通溝通管道。

媒體詢問，是否認為吃了閉門羹？蔣萬安指出，除了拜會，市府也有安排與各黨團餐敘，今天晚上就會與民進黨團餐敘。

此外，敦化國小合唱團遭民進黨議員簡舒培、陳賢蔚指成為中共春晚統戰工具，蔣萬安表示，他已請教育局全面了解此案，並在一週內向他提出報告。