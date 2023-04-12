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新北推「老屋換居」僅5戶 城鄉局：申請人會因習慣情感猶豫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
余先生（左二）透過老屋換居方案找到住所，解決臨時退租與環境轉換的壓力。圖／新北市城鄉局提供
余先生（左二）透過老屋換居方案找到住所，解決臨時退租與環境轉換的壓力。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局從2021年7月起推動「老屋換居」政策，希望讓長輩藉由計畫入住社會住宅，並把老屋轉租給符合資格的青年與家庭。城鄉局表示，長輩對於原居住房屋及區域的習慣及情感，需要花時間考慮，是目前大多數申請人遇到的問題。

城鄉局長黃國峰表示，新北領先全國推動「老屋換居」，可協助65歲以上長者及身障市民，換居到有電梯的社會住宅，原老舊公寓空出後，改交由新北住都中心以包租代管方式轉租給青年與家庭，不僅讓長輩免去爬公寓樓梯的困境外，也提供低租金於市價行情的房屋，讓有需要的青年與家庭入住。

其中，余先生一家四口居住於新北蘆洲十餘年，去年10月原房東以整修為由要求搬家，已習慣原有生活圈的余先生，突面臨退租與環境轉換壓力。

余先生去年因原房東臨時收回房屋，導致突面臨退租與環境轉換壓力，幸好透過新北的老屋換居方案，在原租屋處旁找到房子，解決心中的大石頭。余先生說，被原房東告知要搬家後，就不斷尋找新住處，最後找到老屋換居的案件，雖資格限制，但送件沒多久就通過。

城鄉局表示，目前已有5戶長輩藉由計畫順利入住社宅，老屋也依規劃出租於符合資格的青年及家庭。新政策起初花比較多時間宣傳，後來透過區政及社福系統推廣，詢問度已大幅增加。優勢在於相同行政區不需要負擔額外費用,可使用社宅的無障礙設施及公共設施，例如新店央北內有耕莘診所，就醫方便，對於行動不便的長輩來說方便很多。

城鄉局指出，欲提供老屋換居的長輩，申請人、其配偶或其戶籍內直系親屬為65歲以上長者或身障者，且名下合計限持有1戶，並位於新北市轄內的2樓以上屋齡超過15年的合法無電梯建築；符合資格就可向城鄉局提出申請。

新北市城鄉局從2021年7月起推動「老屋換居」政策。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局從2021年7月起推動「老屋換居」政策。圖／新北市城鄉局提供

老屋 青年

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