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問徵召選總統 侯友宜回「隨時可上場」 卓冠廷開罵了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天上午侯友宜面對徵召總統參選人的節奏，侯說隨時也可以上場，卓冠廷則反譏 您的「隨時可以上場」指的是面對議會監督還是落跑選總統？。記者劉懿萱／攝影
今天上午侯友宜面對徵召總統參選人的節奏，侯說隨時也可以上場，卓冠廷則反譏 您的「隨時可以上場」指的是面對議會監督還是落跑選總統？。記者劉懿萱／攝影

繼昨天「HoHoGPT」新北綠營議員卓冠廷批評新北市長侯友宜發言敷衍，今天上午侯友宜面對徵召總統參選人的節奏，侯說隨時也可以上場，卓冠廷則反譏 您的「隨時可以上場」指的是面對議會監督還是落跑選總統？

今天上午新北市府舉辦市政會議，媒體詢問侯友宜國民黨主席朱立倫說會在適當的時機徵召總統參選人，還說就了解侯已經準備好了，並詢問侯的節奏，侯則回應新北市還有很多的工作在進行當中，隨時讓自己準備能夠面對挑戰，都能夠克服隨時也可以上場。

綠營議員卓冠廷對此表示，侯市長您的「隨時可以上場」指的是面對「議會監督」還是「落跑選總統」？

卓冠廷說，當別的縣市首長都已經在議會備詢，新北市拖到就任4個月後的4月25日後，侯友宜才要進議場進行施政報告，並接受議員質詢新北市政。如今侯市長表態「隨時可以上場」，難不成隨時準備好丟下4月到7月的定期會，隨時準備好缺席新北市政？

他說，不久前才提醒您新北市府漏洞百出，新北市政百廢待興。侯透過市府回擊「睜眼說瞎話。」難道現在打算兩手一攤，找副市長擋下對市政檢視？去年選舉有超過115萬新北市民選擇您作為新北市長。但第二任執政百日，新北市的施政滿意度掉了兩成、城市光榮感在六都中墊底，難道覺得不需要挽救新北市政，打算頭也不回投入總統大選？

侯友宜 卓冠廷

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