快訊

爸臨終遺言太潦草女兒看不懂 網解出「9個字」：真的淚崩

補教狼師讓2國三女懷孕、在同學面前上演「活春宮」 下場出爐

下指令監禁「豬仔」！「台版柬埔寨」幕後首腦栽了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1.5億改建龜吼漁夫市集 停車場變中繼市場民憂吃海鮮塞到爆

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北斥資1.5億元打造2樓高龜吼漁夫市集，目前攤位則搬遷至前方停車場做為中繼市場。圖／新北市漁業處提供
新北斥資1.5億元打造2樓高龜吼漁夫市集，目前攤位則搬遷至前方停車場做為中繼市場。圖／新北市漁業處提供

每到假日總是吸引大批老饕狂嗑海鮮的北海岸龜吼漁港，民眾買了海鮮可到後方飲食區直接料理直接嘗鮮，每年來客數超過200萬人，但由於腹地狹小，新北斥資1.5億元打造2樓高龜吼漁夫市集，目前攤位則搬遷至前方停車場做為中繼市場，但停車位瞬間少了30多個，假日恐怕塞得更嚴重，漁業處表示將與警分局溝通協調做好交通管制。

過往台灣漁港髒亂不堪，海面上漂浮許多垃圾，總讓民眾望之卻步，近年新北市不斷加強環境整潔，今年並斥資共1.2億元興建龜吼漁夫市集，提供民眾更舒適的購買海鮮場所。漁業處因評估龜吼漁港現有市集設施容留人數已達飽和狀態，致使來客數增長受限，因此規劃重建突破現行觀光瓶頸，期提升地方經濟發展。

龜吼漁夫市集重建工程總經費約1億5千萬元，預計113年6月正式啟用，日前並將所有攤位移至前方原為停車場做為中繼市場，以新建鋼筋混凝土之二層樓建物，擴大攤商原使用面積，增設便利購物多元化相關設施，提供優質親海空間，並建構觀光意象等標誌性功能，使漁夫市集未來不再只侷限於原有販賣功能，亦能被賦予海洋文化、環境教育及觀光遊憩之風貌與價值。

而目前原有30多間攤位於本月10日移至前方原為停車場的空間作為中繼市場，將使假日原已動彈不得的車潮更雪上加霜，部分攤商已開始營業，後續視攤商實際營運狀況持續調整。新北市漁業處則說，位靠翡翠灣社有新建停車場，民眾步行約五分鐘可抵達龜吼漁港，也配合當地警方局做好交通疏導，避免擁擠車潮。

龜吼漁夫市集重建工程總經費約1億5千萬元，預計113年6月正式啟用。圖／新北市漁業處提供
龜吼漁夫市集重建工程總經費約1億5千萬元，預計113年6月正式啟用。圖／新北市漁業處提供

停車場 海鮮

延伸閱讀

吃海鮮披薩「進急診」客訴遭打臉 網友反應卻一面倒

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

花上億辦婚宴「陳其邁也來了」！高雄總舖師娶媳婦 超豪華流水席曝光

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

相關新聞

吃閉門羹？市長拜會缺綠黨團 蔣萬安：被婉謝 施政報告平常心

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明天及後天將首度赴議會施政報告，不過今天中午蔣萬安僅拜會國民黨團及民眾黨團，獨缺拜會民...

美術館人行廊道與車輛交織 民怨：這算是什麼廊道

新北市美術館加緊趕工中，鶯歌火車站通往捷運三鶯線及美術館的廊道已施工完成，地磚美輪美奐，甚至還有彩虹雨遮美景，不過該廊道...

萬華回收場遭勒令停業 遭忽視的拾荒者該何去何從？

臺北市萬華區最後一間回收場「光耀五金行」在今（2023）年2月15日遭勒令歇業，民間團體五角拌特別在3月4日舉辦「在回收場消失之後」現地展覽與系列講座，邀請與會者共同思考拾荒者在都市中的生存困境，以及環境政策與土地使用等兩難。

1.5億改建龜吼漁夫市集 停車場變中繼市場民憂吃海鮮塞到爆

每到假日總是吸引大批老饕狂嗑海鮮的北海岸龜吼漁港，民眾買了海鮮可到後方飲食區直接料理直接嘗鮮，每年來客數超過200萬人，...

張麗善率隊出國考察 出訪歐洲水利建設、文化藝術取經

雲林縣長張麗善今天將率隊赴歐洲考察，取經水利建設與文化藝術，包括如何在極端氣候影響下，留住水資源，降低旱災，及吸收外國經...

北市營造工程物價指數連漲 今年第1季趨緩為3.8%

北市主計處公布，去年台北市營造工程物價指數，較108年疫情發生前，上漲21.3%，其中110年漲幅達10.9%，111年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦