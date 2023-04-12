聽新聞
test
0:00 / 0:00
1.5億改建龜吼漁夫市集 停車場變中繼市場民憂吃海鮮塞到爆
每到假日總是吸引大批老饕狂嗑海鮮的北海岸龜吼漁港，民眾買了海鮮可到後方飲食區直接料理直接嘗鮮，每年來客數超過200萬人，但由於腹地狹小，新北斥資1.5億元打造2樓高龜吼漁夫市集，目前攤位則搬遷至前方停車場做為中繼市場，但停車位瞬間少了30多個，假日恐怕塞得更嚴重，漁業處表示將與警分局溝通協調做好交通管制。
過往台灣漁港髒亂不堪，海面上漂浮許多垃圾，總讓民眾望之卻步，近年新北市不斷加強環境整潔，今年並斥資共1.2億元興建龜吼漁夫市集，提供民眾更舒適的購買海鮮場所。漁業處因評估龜吼漁港現有市集設施容留人數已達飽和狀態，致使來客數增長受限，因此規劃重建突破現行觀光瓶頸，期提升地方經濟發展。
龜吼漁夫市集重建工程總經費約1億5千萬元，預計113年6月正式啟用，日前並將所有攤位移至前方原為停車場做為中繼市場，以新建鋼筋混凝土之二層樓建物，擴大攤商原使用面積，增設便利購物多元化相關設施，提供優質親海空間，並建構觀光意象等標誌性功能，使漁夫市集未來不再只侷限於原有販賣功能，亦能被賦予海洋文化、環境教育及觀光遊憩之風貌與價值。
而目前原有30多間攤位於本月10日移至前方原為停車場的空間作為中繼市場，將使假日原已動彈不得的車潮更雪上加霜，部分攤商已開始營業，後續視攤商實際營運狀況持續調整。新北市漁業處則說，位靠翡翠灣社有新建停車場，民眾步行約五分鐘可抵達龜吼漁港，也配合當地警方局做好交通疏導，避免擁擠車潮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言