1.5億改建龜吼漁夫市集 停車場變中繼市場民憂吃海鮮塞到爆

每到假日總是吸引大批老饕狂嗑海鮮的北海岸龜吼漁港，民眾買了海鮮可到後方飲食區直接料理直接嘗鮮，每年來客數超過200萬人，但由於腹地狹小，新北斥資1.5億元打造2樓高龜吼漁夫市集，目前攤位則搬遷至前方停車場做為中繼市場，但停車位瞬間少了30多個，假日恐怕塞得更嚴重，漁業處表示將與警分局溝通協調做好交通管制。

過往台灣漁港髒亂不堪，海面上漂浮許多垃圾，總讓民眾望之卻步，近年新北市不斷加強環境整潔，今年並斥資共1.2億元興建龜吼漁夫市集，提供民眾更舒適的購買海鮮場所。漁業處因評估龜吼漁港現有市集設施容留人數已達飽和狀態，致使來客數增長受限，因此規劃重建突破現行觀光瓶頸，期提升地方經濟發展。

龜吼漁夫市集重建工程總經費約1億5千萬元，預計113年6月正式啟用，日前並將所有攤位移至前方原為停車場做為中繼市場，以新建鋼筋混凝土之二層樓建物，擴大攤商原使用面積，增設便利購物多元化相關設施，提供優質親海空間，並建構觀光意象等標誌性功能，使漁夫市集未來不再只侷限於原有販賣功能，亦能被賦予海洋文化、環境教育及觀光遊憩之風貌與價值。