快訊

爸臨終遺言太潦草女兒看不懂 網解出「9個字」：真的淚崩

補教狼師讓2國三女懷孕、在同學面前上演「活春宮」 下場出爐

下指令監禁「豬仔」！「台版柬埔寨」幕後首腦栽了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃閉門羹？市長拜會缺綠黨團 蔣萬安：被婉謝 施政報告平常心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席企業捐贈復康巴士活動受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席企業捐贈復康巴士活動受訪。記者林麗玉／攝影

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明天及後天將首度赴議會施政報告，不過今天中午蔣萬安僅拜會國民黨團及民眾黨團，獨缺拜會民進黨團，蔣萬安表示，其實都有安排今天中午去拜會各黨團，但據他的了解，因民進黨團今天中午有閉門會議，所以是「被婉謝」。

媒體也問蔣萬安，是否民進黨團故意在開議前，讓蔣萬安吃閉門羹？蔣，市府會跟各黨團保持暢通溝通，也會跟各黨團說明政策及追加減預算，跟各黨團也都有餐敘，今天晚上就會與民進黨團餐敘。

由於北市議會目前議員席次60席，國民黨團少了王鴻薇後，加上國民黨報備以無黨籍參選的曾獻瑩，僅剩29加1席，並會實質「過」半，僅有一半席次，市政推動還是需要有非國民黨籍的議員支持。

對此，蔣萬安今天出席企業捐贈復康巴士活動表示，北市府市政政策推動都會希望與各黨團積極溝通，爭取議會支持，好的政策都會與議會合作，議會也會給我們建議，反映基層心聲。

至於首度施政報告，蔣萬安也被問會不會緊張？蔣微笑回應「平常心。」

蔣萬安 國民黨

延伸閱讀

全台最高且不排富 蔣萬安再推「孕婦乘車金」最高8千元

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

蔣萬安同框徐巧芯視察最難東延段 被問費芯更難超尷尬

大巨蛋草皮掀網熱戰 蔣萬安：耐震彈跳及衝擊性都合標準

相關新聞

吃閉門羹？市長拜會缺綠黨團 蔣萬安：被婉謝 施政報告平常心

台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明天及後天將首度赴議會施政報告，不過今天中午蔣萬安僅拜會國民黨團及民眾黨團，獨缺拜會民...

美術館人行廊道與車輛交織 民怨：這算是什麼廊道

新北市美術館加緊趕工中，鶯歌火車站通往捷運三鶯線及美術館的廊道已施工完成，地磚美輪美奐，甚至還有彩虹雨遮美景，不過該廊道...

萬華回收場遭勒令停業 遭忽視的拾荒者該何去何從？

臺北市萬華區最後一間回收場「光耀五金行」在今（2023）年2月15日遭勒令歇業，民間團體五角拌特別在3月4日舉辦「在回收場消失之後」現地展覽與系列講座，邀請與會者共同思考拾荒者在都市中的生存困境，以及環境政策與土地使用等兩難。

問徵召選總統 侯友宜回「隨時可上場」 卓冠廷開罵了

繼昨天「HoHoGPT」新北綠營議員卓冠廷批評新北市長侯友宜發言敷衍，今天上午侯友宜面對徵召總統參選人的節奏，侯說隨時也...

1.5億改建龜吼漁夫市集 停車場變中繼市場民憂吃海鮮塞到爆

每到假日總是吸引大批老饕狂嗑海鮮的北海岸龜吼漁港，民眾買了海鮮可到後方飲食區直接料理直接嘗鮮，每年來客數超過200萬人，...

張麗善率隊出國考察 出訪歐洲水利建設、文化藝術取經

雲林縣長張麗善今天將率隊赴歐洲考察，取經水利建設與文化藝術，包括如何在極端氣候影響下，留住水資源，降低旱災，及吸收外國經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦