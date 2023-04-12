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吃閉門羹？市長拜會缺綠黨團 蔣萬安：被婉謝 施政報告平常心
台北市議會今天開議，台北市長蔣萬安明天及後天將首度赴議會施政報告，不過今天中午蔣萬安僅拜會國民黨團及民眾黨團，獨缺拜會民進黨團，蔣萬安表示，其實都有安排今天中午去拜會各黨團，但據他的了解，因民進黨團今天中午有閉門會議，所以是「被婉謝」。
媒體也問蔣萬安，是否民進黨團故意在開議前，讓蔣萬安吃閉門羹？蔣，市府會跟各黨團保持暢通溝通，也會跟各黨團說明政策及追加減預算，跟各黨團也都有餐敘，今天晚上就會與民進黨團餐敘。
由於北市議會目前議員席次60席，國民黨團少了王鴻薇後，加上國民黨報備以無黨籍參選的曾獻瑩，僅剩29加1席，並會實質「過」半，僅有一半席次，市政推動還是需要有非國民黨籍的議員支持。
對此，蔣萬安今天出席企業捐贈復康巴士活動表示，北市府市政政策推動都會希望與各黨團積極溝通，爭取議會支持，好的政策都會與議會合作，議會也會給我們建議，反映基層心聲。
至於首度施政報告，蔣萬安也被問會不會緊張？蔣微笑回應「平常心。」
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