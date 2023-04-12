美術館人行廊道與車輛交織 民怨：這算是什麼廊道

新北市美術館加緊趕工中，鶯歌火車站通往捷運三鶯線及美術館的廊道已施工完成，地磚美輪美奐，甚至還有彩虹雨遮美景，不過該廊道路幅不寬約僅三公尺寬，但廊道內卻有停車場，車輛進出也需經過此人行廊道與行人爭道相當危險，民眾批評市府花錢做了條漂亮的人行廊道，但還需要與車爭道，批評這算是什麼廊道。捷運局則表示該通廊屬農會所有，出入口處設置車輛進出警示燈，以作為警示提醒。

捷運LB08站是三鶯文創整合計畫交通節點，車站向北銜接彩虹通廊往鶯歌火車站，向南以鋼構空橋往新北美術館。去年11月完工的通廊預計配合美術館開放啟用，民眾可由火車站直接步行至捷運站或新北市美術館，600公尺步行約7分鐘。10月台灣設計展在美術館舉辦，預計屆時將有大批遊客使用通廊步行。

不過該通廊旁由於路幅不寬僅約三公尺，通廊旁又有汽機車停車場，行人汽車擠在僅約三公尺寬的通廊險象環生，當地民眾不滿批評市府花錢做了條漂亮的人行廊道，但還需要與車爭道，「這算是什麼廊道！」

議員江怡臻表示，該停車場原為穀倉有更大的車來進入，市府先前協調農會希望不要當停車場，就能完整給人行通道，但目前人潮尚未湧現，短期內農會不願意停用停車場維持受益來源。目前市府做法改成加派人力指揮交通協助人車通行，長期而言希望該停車場另作其他用途，市府還需跟農會商量其他想法。