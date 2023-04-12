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張麗善率隊出國考察 出訪歐洲水利建設、文化藝術取經

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今率縣府水利處、文化觀光處等單位考察，出訪歐洲水利建設、文化藝術取經。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今率縣府水利處、文化觀光處等單位考察，出訪歐洲水利建設、文化藝術取經。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善今天將率隊赴歐洲考察，取經水利建設與文化藝術，包括如何在極端氣候影響下，留住水資源，降低旱災，及吸收外國經驗投注籌畫中的「雲林美術館」、交流偶戲文化等，帶回雲林，提升地方建設。

張麗善說，目前正在討論要在虎尾高鐵特定區興建「雲林美術館」，她希望今年底能如期進入發包階段，積極規劃設計、吸取各方經驗中；另，布袋戲傳習中心明年完工，此行至法國，會前往法國奧賽博物館、荷蘭博伊曼斯．范伯寧恩美術館等處參訪，並和國立高等偶戲學院簽訂合作備忘錄。

張麗善指出，未來會強化國際偶戲交流，包括藝術節、策展、演出及學術、出版等層面，將雲林深厚的偶戲文化底蘊推向國際舞台，打開世界能見度。

近年極端氣候影響雲林農作物甚巨，像最近部分鄉鎮傳出缺水引發旱災，張麗善思考，該如何有效留住水資源、活用42條區域排水及滯洪水資源，這次也會與駐荷蘭代表處至荷蘭國際水利環境工程學院進行水利安全和水環境等交流、至奈梅亨瓦爾河水岸公園考察「還地於河」案例，參考荷蘭分區滯洪防洪機制等。

雲林 張麗善 荷蘭

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