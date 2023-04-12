北市營造工程物價指數連漲 今年第1季趨緩為3.8%

北市主計處公布，去年台北市營造工程物價指數，較108年疫情發生前，上漲21.3%，其中110年漲幅達10.9%，111年續漲7.5%，但漲勢逐漸趨緩，至今年第1季為3.8%。

為反映台北市營造工程投入材料及勞務價格的變動情形，北市政府按月公布臺北市營造工程物價指數(Construction Cost Index，簡稱CCI)。111年台北市CCI為107.51(指數基期:110年=100)，較108年(COVID-19疫情發生前)上漲21.3%。

主計處指出，營造工程物價指數，主因為政府擴大公共建設力道，與台商回流建廠及半導體業者擴大投資帶動下，工程量體大幅成長，加上蘇伊士運河塞港事件及烏俄戰爭等影響，促使營建工程材料及勞務價格上漲所致；其中，110年CCI漲幅達10.9%，111年續漲7.5%，惟漲勢逐漸收斂至112年第1季3.8%。

另外，續觀察同期CCI材料及勞務類指數變動情形，其中材料類上漲22.5%，主因金屬製品類因鋼筋價格大漲，水泥及其製品類因水泥成本上漲，機電設備類因電線電纜隨銅價走勢上漲，致指數分別上漲30.1%、24.7%及17.5%。

主計處指出，勞務類則上漲19.3%，主因工資類因建廠等需求孔急，加以基本工資調漲，機具設備租金類因油料及相關材料費隨國際行情價格上揚，致指數分別上漲22.1%及13.2%。