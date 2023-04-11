民眾停車卻因車格塗銷被拖吊 新北交通局認疏失
有民眾將愛車停在路邊停車格，隔天卻因停車格遭塗銷，被警方依違規停車拖吊，民眾雖提申訴，但警方確認執法無誤；新北市府交通局說，廠商塗銷車格前未貼告示單，將協助撤單。
有民眾在社群網站臉書（Facebook）貼文稱將車停放在新北三重區路邊停車格內，但隔天發現停車格消失，還被畫上紅線，愛車因違停被拖吊，於是向台北市交通事件裁決所申訴。
新北市政府警察局三重分局今天以訊息說明，3月28日接獲裁決所致函，民眾申訴車輛確實停放在停車格內，無違規事實，但警方經檢視確認，執行拖吊時，現場為紅線禁止停車且無停車格，員警依現場標誌標線執行拖吊，執法程序無違誤。
交通局表示，經查委外廠商在塗銷車格及畫紅線前3天，未在現場貼告示單；停車格塗銷後，未放置停車格塗銷標示單等，將協助撤銷罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言