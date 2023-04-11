以AI提升照護品質 三總獲贈智能化壓瘡預防系統
台北市議會議長戴錫欽今偕同醫博科技公司，捐贈三軍總醫院松山分院智能化壓瘡預防系統，希望以AI 科技協助醫護人員提升照護品質。戴錫欽表示，高齡社會來到，照護人力短絀，照護需求增加，能以高科技提升照護效率與病患生活品質，對所有市民家庭都至關重要。
戴錫欽表示，為致力「統合地方資源回饋社會」的精神，提升大台北地區之創新科技產業，他協助尋找藍海發展之機會。醫博科技也加入此行列，希望能將最新的智能減壓技術應用在壓瘡防護領域，並為大台北地區的長照醫療貢獻一分心力。
醫博科技今捐贈三軍總醫院松山分院兩套智能化壓瘡預防系統，並由三總松山醫院高中錚院長主持捐贈儀式。醫博科技為國內首度應用人工智能技術，結合臨床驗證發展臥床照護之主動式壓瘡預防系統床墊的廠商，獲得國內數家教學醫院加護病房之採用與國際期刊發表肯定。
醫博科技的臨床研究總監史德芬博士指出，皮膚壓傷是無自主活動能力病患的常見問題，也是護理照護過程的第二大感染源，台灣區因壓瘡感染的因素直接或間接致死人數高達6萬人，除了造成家屬的痛苦，也消耗頗為巨大的醫療資源。
戴錫欽表示，感謝醫博科技執行長史德智博士回饋社會、支持地方社區長照安養之發展，希望先從松山醫院做起，取得拋磚引玉的效果。希望能引入新世代的人工智能技術，推動醫療照護科技化，關懷與守護病患與降低醫護人員與家屬負擔，善盡企業社會責任。
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