找不到地方乘涼 汐止康誥坑公園要種黃花風鈴木

汐止水源路上的康誥坑公園啟用後，成為附近居民遊憩的新去處，不過，最近天氣漸漸變熱，民眾反應太陽好大，找不到大樹乘涼，所以，今(11)日新北市議員張錦豪會勘，決定在公園栽種一整排的黃花風鈴木，不但可以乘涼，開花期還能賞花。

白雲里長陳俊地說，現在康誥坑公園很多小朋友還有大人來遊憩，大家覺得很不錯，但是覺得花木還太少，所以，希望能夠多種點花木，像是黃花風鈴木，大樹可以乘涼之外，到了大概三月多的時候開花很漂亮。

新北市議員張錦豪表示，在去年底爭取了康誥坑公園很多人來玩，但還是發現一些不足的部分，需要再加強一些景觀植栽的部分，所以，今天跟農業局景觀處、公所來會勘，當地很多民眾反應，希望可以種植一些喬木，像是櫻花或是黃花風鈴木。

張錦豪指出，適合種植的時間點剛好也在這個月，4月底會種植增加10棵的黃花風鈴木，在步道的兩側，另外，在靠近入口處也會增加櫻花，共會增加11棵的苗木。