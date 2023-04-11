淡水滬尾三媽遶境北港巡禮 徒步527公里求平安

為讓更多人了解媽祖宗教文化並且為在地居民祈求平安，成立第四年的中華滬尾三媽宗教會，從3月20日開始連續七天在淡水各里進行遶境巡禮後，3月30一行人背著媽祖南下徒步到雲林北港朝天宮，在4月9日回鑾到淡水，共走了527公里。

滬尾三媽會總幹事江承澤表示，滬尾三媽會最初創立，開始巡禮，是因為當時疫情爆發第一年，受到媽祖指示希望能夠為在地居民消災解厄除疫情，開始了徒步遶境，除了走遍淡水42個里，還會不定點的進到各店家或居民家中祈福，沒有固定路線，由成員輪流肩背著滬尾三媽媽祖神尊，在大街小港當中遶境。

無論是風吹日曬雨淋，可是不曾間斷過，這次由滬尾三媽會會長王永祥率領爐主及各幹部等信眾，一起參與滬尾三媽行腳?台灣活動，連續二十多天的行腳共走了527公里，也經過了150多間的宮廟，期盼透過在地宗教文化信仰，為大家消災、祈福、消疫情，更希望這樣的淡水在地滬尾三媽會精神能夠一年一年的傳承下去。