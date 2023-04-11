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清明後種植正對時 金山六股里栽種首批地瓜

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區長劉昌松也特別來到地瓜田中體驗種地瓜初體驗。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區長劉昌松也特別來到地瓜田中體驗種地瓜初體驗。 圖／紅樹林有線電視提供

清明節後，金山區六股里平原上的最大盛事，就是要種植地瓜，這兩天地瓜農也趕緊趁著好天氣將地瓜苗給種下田，而今年年初才剛到任的區長劉昌松，也特別來到地瓜田中體驗種地瓜初體驗，感受豔陽下農友種地瓜的辛勤，也期盼今年氣候適中地瓜大豐收。

金山區長劉昌松說，近來金山的特產地瓜陸陸續續種下田，這次自己也來感受一下種地瓜的辛勞，雖然還有些不太熟練，但是期待豐收的心情是一樣的！祝福地瓜農今年都有好的收成。

六股平原的土壤為砂質土壤，土質鬆軟排水良好，造就六股平原所孕育出的台農66號地瓜的好口感，而近年來更在政府的大力推廣下，金山地瓜聲名遠播，六股平原的地瓜種植面積也趨於穩定，去年中下8000株地瓜苗的農友，今年再度種下8000株，順利的話，八月就可以採收。

六股里長鐘鼎平說，清明後拿到地瓜苗，農民將陸陸續續種植下田，而地瓜在土壤裡的生長時間約為一百天至一百二十天，預期在八月就可以在金山品嚐到現產地瓜的新鮮美味，也歡迎喜愛高纖地瓜的民眾到金山六股里一日遊，感受美人山腳下地瓜的鬆甜好滋味。

金山 農民

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