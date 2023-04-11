貢寮吉林國小旁邊坡崩塌 汛期前完工保安全

貢寮區吉林國小旁的邊坡，在去年兩次大豪雨造成上邊坡嚴重崩塌，造成路基流失，經過四個月的災害搶修及復建工程，終於在最近完工，今(11)日貢寮區長柯建輝到場關心完工狀況，吉林里里長簡束卿也感謝公所及市府的協助，讓邊坡穩固，保障人車通行安全。

吉林里里長簡束卿說，因為吉林里範圍皆屬於山區，地廣人稀，但是觀光景點很多，人車不少，但只要一到防汛期，就會傳出不少災情，感謝區公所團隊和市府的協助，在今年汛期前將幾處災搶工程完工，

貢寮區區長柯建輝說，貢寮地區因受東北季風影響，不時都會因為有豪大雨造成邊坡滑動的現象，市府也積極協助災害搶救相關作業，這處邊坡復建工程，吉林國小旁邊坡崩塌災害復建工程上邊坡道路掏空施作排樁30公尺，邊坡土石滑動施作掛網面積750平方公尺，總預算768萬元。