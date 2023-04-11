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全台最高且不排富 蔣萬安再推「孕婦乘車金」最高8千元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安將再推出「婦女產前產後乘車補助」，最高八千元。本報資料照片
台北市長蔣萬安將再推出「婦女產前產後乘車補助」，最高八千元。本報資料照片

台北市長蔣萬安打造友善生育，繼提高一倍生育獎勵金、兩胎家庭可加籤社宅後，將再推出「婦女產前產後乘車補助」，只要是設籍北市的孕婦，產檢至產後6個月搭乘計程車將享乘車金交通補助，每趟次最多折抵200元，每胎補助8千元，全台最高且不排富，估算需要3920萬元經費，預計今年7月上路，估7千名孕婦受惠。

蔣萬安選舉期間市政白皮書是打造幸福育兒城市，蔣上任後，除宣布4月4日起，婦女生育獎勵金第一胎提高一倍至4萬元、私幼補助也加碼每生每學年最高5萬2000元、還有北市育有兩胎零至六歲幼兒家庭可「加籤」社宅等新政，今年七月將再推出婦女產前產後乘車補助。

北市府表示，只要設籍北市的孕婦從產檢至產後6個月，搭乘計程車享有乘車金補助，每趟次最多折抵200元，結合台北通且領有孕婦健康手冊皆可申請、不排富，由台北通APP派發乘車金，提供孕婦產檢來回交通補助，減輕孕婦的交通費負擔。

目前政策預計七月上路，以台北市一年有1萬4千名新生兒數估算，七月起執行，將有7千名孕婦受益，所需經費預估3920萬元。目的是為彰顯市府重視婦女身心健康，並且推動計程車強化孕產婦友善搭乘服務，並增加計程車業者營收、提升企業形象。

孕婦 計程車

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