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新北去年第四季住宅價格 捷運除「這條線」小跌其餘微漲

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北地政局公布，111年第4季整體住宅價格指數呈現持平走勢，漲幅已相對收斂。圖／新北地政局提供
新北地政局公布，111年第4季整體住宅價格指數呈現持平走勢，漲幅已相對收斂。圖／新北地政局提供

房地產持續引發話題，新北地政局今公佈去年第4季住宅價格指數並表示，次分區、新成屋、整體開發區捷運沿線指數都呈現微漲趨勢，其中僅捷運新店線變動率小跌0.1%；大樓及公寓整體較上季僅微幅上漲，已相對收斂。

地政局統計，111年10月至12月之全市住宅價格指數分別為129.06、129.7、130.36，月漲幅介於0.46%至0.51%之間，而大樓及公寓指數亦僅較上季微幅上漲，漲幅已相對收斂。

地政局指出，觀察新北板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水等8大次分區，去年10月至12月指數漲跌互見，各月份變動率大致為2.76%以內的漲跌幅，與前年同期相較則大概有0.08%至7.78%不等之漲幅。

該8大次分區，屬交易較為熱絡的區域，加上捷運線經過或規畫，增進交通便利性，且有公共設施完善、生活機能成熟等條件優勢，剛性購屋或換屋需求仍有效支撐區域房地產市場，價格穩步微漲。

地政局說明，111年第4季新成屋指數為120.8，變動率2.37%，與上季相較呈現微漲趨勢；整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為133.95、117.16、124.81及105.99，與上季相較分別微漲0.67%、1.19%、2.15%及0.05%。

分析原因仍受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲，又觀察整體開發區因推動各項重大建設，生活機能也日趨成熟，持續吸引人口遷入，購屋需求上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

另外，地政局指出，各捷運線指數在111年第4季大致呈現穩定微漲趨勢，板南線（板橋段）、板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、淡水線及環狀線指數漲幅在3%以內。

新店線則較前季變動率下跌0.1%；地政局地價科長蕭科長認為，新店過去都已經上漲到滿高水準，再加上去年經濟成長率趨緩、利率上升及平均地權條例等因素影響，民眾有預期心理所導致，其實指數在1%上下都還算是持平。

地政局表示，捷運線整體仍呈現相對穩定微漲態勢，主要原因係捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而穩定成長。

捷運 開發區 房地產 新北

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